遊九寨溝拒購物 遊客稱遭導遊威脅遺棄無人區 【新唐人北京時間2025年02月18日訊】有遊客月初跟團去四川九寨溝線路旅遊時遭強迫購物。遊客稱，下雪天零下十幾度的情況下，旅遊大巴滯留在無人區近半小時，因遊客拒絕配合購物，導遊很生氣，甚至威脅要將遊客遺棄在當地。 有中國網民上週五（2月14日）在網絡社交媒體上發帖曝光了上述事件，引發輿論關注。遊客當中曾與導遊發生爭執的王姓男子日前接受《華商報》大風新聞採訪，講述了這起事件的始末。 綜合王先生的講述及其曝光的視頻內容，本月初，王先生在成都中國旅行社有限公司青羊一分社報了名，花2000元（人民幣，下同）跟隨旅行團到黃龍-九寨溝一線旅遊，日程3天。這個團總共有20名遊客，當中有老人和小孩。 旅行團出發後，第一天是去黃龍，當天女導遊就有帶領遊客去購物，有遊客沒買東西，導遊就提示說，第二天到下一個旅遊點以後要買東西。 2月4日，旅遊大巴在開往九寨溝的途中，導遊又要求遊客必須購物，有部分遊客買了東西，但也有部分遊客沒有購物。 2月5日途中，王先生發現當日行程又有安排購買玉石和銀製品心中不滿，就當眾質問導遊：「你說全程沒有隱形消費，沒有強制消費，是不是？」導遊回嗆道：「誰現在強制你了嗎？」 王先生轉向其他遊客說：「現在在座的所有人，你們回答我，從她所有言語，你們有沒有感到今天不強制消費肯定走不了？有沒有這個意思？有沒有這個事情？」多位遊客回應道：「是的，真的，有啊。」 王先生說：「我們願意一個家庭出100元給你，我們直接回成都，想早點回去，我們自己玩。」但導遊表示要一個人出100元才能考慮王先生的要求。 當時，大巴車停在了岷江無人區。導遊要求王先生當場簽協議離團，王先生則表示，只要導遊承諾不在強制自己消費，自己還是願意跟團走。 導遊威脅說：「我們把旅遊局和110請過來，你打四川省旅遊局的電話，你們可以下車了，我在這下車了，我和師傅都走了。」 女導遊隨後聯繫了旅行社，指稱王先生鼓動全車人不去購物，「團沒辦法帶了，我要下車了，他都把客人影響到這個樣子了」。 王男表示，當時車外仍下雪，氣溫是零下十幾度。在無人區滯留了大約二十多分鐘後，大巴繼續前行，但導遊在當天下午離團，由司機繼續帶團走完了全部行程，遊客也沒有再被強制消費。 王先生受訪時向大陸媒體表示：「我們本來以為她說的消費是吃的喝的，後面才知道是藏區推銷的銀製品和玉石，那都成千上萬，她讓我們強制消費玉石都是幾千上萬的，誰買得起？」 （記者竺穎綜合報導／責任編輯：徐耕文） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/17/a103959784.html