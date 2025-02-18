阿布扎比将进一步加强与中国的贸易和投资

来自阿布扎比不同行业的140名高级官员和高管探索新机遇

阿布扎比投资论坛加速下一代行业的合作伙伴关系

"商务联系-阿布扎比-上海"加强了商界的合作

阿联酋阿布扎比2025年2月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 阿布扎比经济开发部（ ADD ）正在领先的阿联酋经济代表团访问中国，以进一步加强与领先的经济体的伙伴关系，巩固阿布扎比作为吸引人才、企业和投资的全球磁石的地位。

随着中国和阿联酋之间的双边贸易预计到2030年将达到2000亿美元，阿布扎比正在巩固其作为中国在中东及其他地区投资的重要门户的地位。 该酋长国已经是6,000家在阿联酋运营的中国公司中的许多公司的所在地，涉及技术、金融服务和能源等关键领域。

高级代表团由来自政府和私营部门的约140名高级官员和高管组成，包括阿布扎比全球市场（ Abu Dhabi Global Market ）、阿布扎比投资办公室（ ADIO ）、阿布扎比海关、阿布扎比工商会（ ADCCI ）、ADNOC、穆巴达拉、KEZAD、Hub7以及来自不同经济部门的主要公司。

在2025年2月17日星期一开始的访问期间，阿布扎比经济代表团将与北京、上海、深圳和香港的高级政府官员以及主要企业和投资者会面，探索商业机会，并与中国同行建立战略关系。

ADD主席Ahmed Jasim Al Zaabi阁下表示： "作为一个崛起的经济强国，阿布扎比将继续建立和加强与领先的经济体和顶级贸易伙伴的伙伴关系，为应对影响所有地区和行业的巨型趋势和转型的国际努力做出积极贡献，以确保我们的人民和全人类拥有更光明的未来。"

"正如过去几年双边贸易和相互投资的增长所反映的那样，我们与中国的长期关系正在不断发展，我们正在加倍努力，通过深化合作和探索各领域的新机遇，将其提升到一个新的水平，以建立更多的伙伴关系。 此次访问以及作为其一部分组织的活动凸显了阿布扎比致力于加强与国际合作伙伴合作的承诺。 我们渴望让投资者和企业从飞速发展的"猎鹰经济"中提供的丰富机会中受益，随着我们加速向阿布扎比下一阶段的发展过渡，这种经济正在协调先进技术、可持续性、人类发展和经济多样化。"

为了促进投资者和关键决策者之间的直接接触，以加速下一代行业的合作伙伴关系，阿布扎比投资办公室(ADIO)和阿布扎比全球市场(Abu Dhabi Global Market) (ADGM)将于2025年2月18日和20日在北京和上海举办阿布扎比投资论坛(ADIF)。 该论坛将以"与阿布扎比投资"为主题，为中国投资者和企业提供一个探索阿联酋机会的平台，该酋长国是中东和北非地区增长最快的经济体之一。

ADIF将以全面议程为特色，包括主旨演讲、小组讨论和代表阿布扎比经济各部门的代表的双边会议。 这些专家，包括来自ADNOC、Mubadala、HSBC、Gulf Capital等机构的高管，将深入了解阿联酋的投资格局，展示技术、金融服务、医疗保健和贸易方面的机会。

阿布扎比工商会（ ADCCI ）将与ADGM、ADIO和上海工商联合会合作，于2025年2月19日举办"Business Connect – Abu Dhabi–Shanghai"活动，以加强阿布扎比和中国商界之间的经济关系和伙伴关系。

随着阿布扎比继续加强其有利的监管环境和世界一流的投资环境，ADIF和"Business Connect – Abu Dhabi–Shanghai"为中国商界领袖提供了合适的平台，让他们直接了解阿联酋首都的新机遇、行业驱动的举措和战略合作伙伴关系。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com