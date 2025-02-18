管仁健觀點》媽媽市長該辦1場「慈善撲克王大賽」吧？

國民黨立委徐巧芯丈夫的台中市研考會主委劉彥澧遭踢爆上班時間在玩德州撲克。 圖：翻攝自溫朗東臉書 台中這城市真是公務員的天堂啊！因為媽媽市長盧秀燕果然是佛「芯」來著。港片《賭神》的續集《賭俠》，故事是說新加坡賭王陳金城入獄後，他的乾兒子海珊想要替乾爹報仇。 但賭神在南美洲逍遙，根本找不到人，只好向他的徒弟「賭俠」小刀下手，要讓賭神身敗名裂。於是海珊假冒賭神的名號，辦了一個假的慈善賭船計劃，這次會確認把賭神號開到公海，再用騙術詐乾所有賭客的錢。 當然，偷雞也都定要蝕把米，海珊要搞一艘假的賭神號開去公海，不可能不花錢。因此對於上船資格，就必須有所限制。海珊在劇中說出這麼一段名言：「任何人只要有300萬美金，都可以參加慈善撲克王大賽。」 但我們台中卻出現了比《賭俠》更佛心的神蹟，賭客不用上賭神號，船也不用去公海，連公務員在上班時間都能來賭，甚至佛芯到連「300萬美金」都免了。 綜合媒體報導，名嘴溫朗東踢爆國民黨立委徐巧芯丈夫劉彥澧，具高階公務員身分的台中市府研考會主委，卻在上班日出入永和博弈場所，大玩德州撲克。 而劉彥澧歷經一日躲藏後，終於出面聲明，自稱比賽為合法正式競技錦標賽，且參賽時段有依規辦理請假。 「徐巧芯國憲法」還真的有夠玄？ 對於這則醜聞，時常針貶時事的臉書粉專《貓與邪佞的手指》，就舉徐巧芯過去痛批陳時中與王必勝實例，稱「律己好寬寬得比顏寬恒還寬，對別人好嚴比惡公婆還嚴」。 另外台南市議員林依婷，也PO文大酸徐巧芯說：「因為徐巧芯的老公，政務官可以有自己的生活空間」，更嘲諷「真的是藍白雙標救台灣」。 還有政治工作者周軒也諷刺，根據「徐巧芯國憲法」，有請假不等於沒事。很多鄉民也補充，陳時中與梁文傑被您派狗仔跟拍，也都不是上班時間喔！ 2025年2月18日《三立新聞網》記者楊士誼台北報導〈劉彥澧被爆翹班打牌 議員諷：因為徐巧芯的老公，官員可以有自己的生活〉： 國民黨立委徐巧芯的丈夫，台中市研考會主委劉彥澧遭爆料，在上班日現身賭場打德州撲克，而徐巧芯過往大肆批評官員從事娛樂活動，遭輿論批評『雙標』。…… 對於遭爆料翹班打撲克，劉彥澧回應稱自己有請假，且是在合法場館參賽，德州撲克也是國際體育總會認證的『競技』。 而徐巧芯上午受訪時也表示，公務人員出入相關場所的確造成社會觀感不佳，並強調自己絕不護短，希望丈夫能好好反省。 林依婷在臉書發文諷刺，『因為徐巧芯的老公，2025年2月18日之後，政務官可以有自己的生活空間，未來請假、下班期間所做的一切合法情勢，不應成為民代操弄的題材』。 她表示，陳時中下班可以喝酒，王必勝下班可以練團，徐巧芯的老公也可以請假從事競技活動，『中華職棒會長進場看球不該成為被罷免的理由，感謝徐巧芯的老公』。 林依婷也表示，『感謝藍白的雙標，讓台灣社會又更進步了』，並嘲諷稱，也是因為韓國瑜當上高雄市長與台北淹水，藍白才知道『時雨量』這個名詞，『真的是藍白雙標救台灣』。