感佩神韻傳遞神性 豪華酒店老闆想擁抱藝術家

【新唐人北京時間2025年02月18日訊】2月17日晚，美國神韻世界藝術團在英國北安普頓的首場演出早早售罄，王室登蓋特劇院內名流雲集。五星級酒店老闆唐娜‧巴尼（Donna Barney）女士對神韻非凡的藝術造詣驚豔不已。她感謝神韻分享中國神傳文化，表示從演出中感受到與神相連。 五星級酒店老闆Donna Barney：「神韻真是太棒了。這場演出製作得非常精美。服裝令人驚豔，色彩如孔雀般美麗。演出令我感到非常謙卑，心生敬意，她給你一種平靜、安詳的感覺。還有演出中男女演員展現出的優雅，僅僅是簡單的手勢，那些動作，就讓人驚豔，真是美麗極了。」 唐娜‧巴尼（Donna Barney）女士是一座五星級城堡式豪華酒店的老闆。該酒店配備米其林星級餐廳。同時巴尼女士還經營一家汽車俱樂部，提供豪華車之旅，並主辦拉力車比賽。她還擁有一間畫廊，展覽並出售精緻的藝術品及古董收藏。巴尼女士對神韻的藝術造詣讚不絕口。 Donna Barney：「哦，天啊，（藝術水平）真是不可思議，難以置信。他們的跳躍、翻騰、旋轉方式，真的是令人驚訝，真的非常不可思議。他們是真正的藝術家，沒錯。」 Donna Barney：「音樂就是一切。畢竟音樂是愛的語言，對不對？舞蹈和音樂，二者缺一不可，這簡直是完美絕配。我覺得神韻音樂與舞蹈和動作的結合，流暢而美妙。」 神韻復興中國傳統文化，令巴尼女士驚喜不已。 Donna Barney：「（神韻復興傳統）他們所做的真是太棒了，因為我覺得現在人們都太沉迷於科技，太被束縛在其中，無暇回顧過去，而是一直向前，大家都走得太急，太快了。我認為更多人應該來觀看這場演出，感受一下那份平靜、那份安詳、那種放慢步伐的感覺。過去對我們所有人來說是如此重要，我們需要學習並記住一切，然後才能前行。所以我覺得神韻所做的事情真的太棒了，對年輕人非常有益。我建議所有年輕人來看看神韻。」 她衷心感謝神韻藝術家將中國文化中的神性展現並傳遞給觀眾。 Donna Barney：「神韻的呈現方式非常出色，以極其美妙的方式傳遞出（神性）。就像我之前說的，當你坐在觀眾席上，神韻帶來強烈的感受，你會感受到與神的連結，因為你真的會感到平靜和安詳。所以，我認為神韻絕對展現出神性，並將其分享給在場的每個人。我覺得這太棒了，能夠體驗到這一切，我真心覺得自己非常幸運。我真這麼覺得。」 Donna Barney：「我想擁抱神韻藝術家，給他們所有人一個大大的親吻，並從他們那裡獲得儘可能多的神性感受，絕對如此。我要恭喜神韻來帶如此美妙、令人難以置信的演出。也要感謝他們今天將神性與我們所有的觀眾分享。他們真是太棒了。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息）