反骨男孩解約孫生！認「各行徑難以管束」 酷炫：累了

圖／翻攝自Instagram@kevin0204660 殷名慧 綜合報導 / 台北市 擁有163萬訂閱者的YouTuber「反骨男孩」，其中成員孫生去年涉及性騷擾，儘管他事後三度在社群道歉，不過仍爭議不斷。昨（18）日晚間反骨男孩發聲坦言，已多次勸過孫生深刻反省並與受害者真誠道歉，但都沒有改善，「各種行徑實在難以管束約制」，因此正式宣布與他解約；而老闆酷炫深夜也透過Threads發聲了。 反骨男孩發聲明宣布，已正式與孫生解除經紀合約，並徹底結束所有合作關係，未來將不再參與任何與孫生相關的影片製作或經紀業務。 反骨男孩提到，為避免對性騷擾事件的受害者造成二次傷害，已經將相關回應事件的影片下架，並在此向受害者再次表達誠摯的歉意，願意提供任何實質上的協助；承諾未來將以更嚴格的標準檢視所有內容，確保不再重蹈覆轍。 反骨男孩透露，在事發後就無數次與孫生溝通，要求孫生深刻反省並與受害者真誠道歉，但經過多次勸誡都沒有得到任何改善，各種行徑實在難以管束約制；在沒有看過完整判決書前，只聽信孫生說法，沒有做到查核的基本功課，是本公司在處理上的嚴重失誤，協助有道德瑕疵的性騷擾犯製作道歉影片，也等同間接助長了火苗造成二次加害的行為。 而酷炫事後發文吐露心聲，比喻有些人和事就如同身體內的腫瘤，也許不會痛，甚至可能帶來好處，但隨時會突然惡化、無法控制。他強調，「很難過，但我也累了…」。 此外，YouTuber「異色檔案」DK於今（18）日公開了與孫生的通話內容，透露對方目前身心狀況不太好。有網友向酷炫詢問「DK預感孫生會出事，老闆覺得不會的吧？」酷炫公開回應「難說，但希望他一切都好」；更有人轟酷炫「棄養」孫生，他無奈表示，「我教十年了從沒放棄過，改變不了對方就分開旅行。」 ※尊重身體自主權！請撥打113、110※ ※再給自己一次機會，事情絕對會不一樣※ 生命線協談專線：1995（要救救我） 衛福部專線：1925（依舊愛我） 新聞來源：華視新聞