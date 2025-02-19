新西兰表示不满后，库克群岛透露与中国的合作协议细节

南太平洋国家库克群岛星期二(2月18日)公布了与中国达成的一项协议的细节，这项协议旨在加强在包括海底矿产开采等领域的合作。协议引发了与该国主要资助方新西兰的罕见外交冲突，并在国内引发了抗议。 库克群岛和新西兰共享护照、军事和宪法关系，分析人士表示，这场外交争端是北京成功吸引太平洋领导人的标志，对西方国家抵制中国影响力的努力是一次打击。 库克群岛总理马克·布朗(Mark Brown)在本月访问北京时签署了该协议。这项协议没有提及联合安全倡议，这与中国与其他南太平洋岛国签署的协议不同。在中国的资金承诺等合作方面，协议也没有披露多少具体内容。 澳大利亚洛伊研究所(Lowy Institute)太平洋岛屿项目主任米哈伊·索拉(Mihai Sora)表示，这一争议反映了“激烈的地缘政治竞争”。 拒绝分享细节 库克群岛人口为1.5万，依靠旅游业并拥有大片专属经济区，是一个与新西兰自由联合的自治国家，新西兰为其提供了大量的开发资金。此安排承诺新西兰将在军事和外交事务上提供帮助。 作为回报，库克群岛必须在任何可能影响新西兰利益的事务上咨询新西兰。 本月，布朗拒绝在出访前向新西兰官员展示中国协议文本，这一举动引发了新西兰政府的批评。 据当地媒体报道，布朗从中国回来后，约400人星期二在库克群岛首都阿瓦鲁阿举行了抗议。抗议者举着写有“保持与新西兰的关系”字样的标语。 其他协议仍为机密 布朗公开的唯一文件是与北京和阿瓦鲁阿的战略伙伴关系协议，该协议为期五年。布朗此前表示将签署多份协议。 该合作协议承诺中国将提供更多基础设施项目资金和教育奖学金。库克群岛将协助中国在太平洋国家地区会议上获得优待。 布朗在星期一的议会发言中表示：“该协议并不取代我们与新西兰、澳大利亚及其他国家的长期关系，而是对其进行补充，确保我们拥有多元化的伙伴关系。” 索拉表示，面对北京的“大国政策和运作机制”，认为自己能够“智胜”的小岛屿国家领导人，要么拥有比表面上看起来更多的资源，要么对于避免被迫妥协有“过于自信”的错觉。 新西兰仍持谨慎态度 新西兰外交部长温斯顿·彼得斯(Winston Peters)星期二对这项协议持谨慎态度。发言人表示，政府将审议协议内容然后再评论，并敦促布朗公开他签署的其他协议。