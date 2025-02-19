泰国：二百从泰缅边境电诈园区被解救的中国公民将搭民航包机回国

泰国国防部一位官员星期二（2月18日）表示，北京政府将使用一架民航包机将大约200名被从泰缅边境地区电诈园区解救出来的中国公民接回中国。这也是打击这一地区电信诈骗活动多国联手整治行动的一部分。 泰国国防部发言人塔纳提普（Thanathip Sawangsaeng）少将向记者表示，一架民航包机星期四将从泰国湄索县（Mae Sot）机场起飞，将这些中国公民运送回国。 缅甸国营媒体星期二报道说，缅甸政府在妙瓦底的诈骗园区扣押了273名外国人，而中国一位高级安全官员为中泰缅联手打击网络诈骗犯罪活动当时正在泰缅边境的两侧地区进行访问。 根据联合国的统计，几十万人被犯罪集团诱骗贩售至包括泰缅边境妙瓦底在内的东南亚多个国家的电信诈骗中心，从事非法电信诈骗或网络赌博活动。 泰缅边境妙瓦底地区的电信诈骗中心行之有年，早已臭名昭著，但是在中国演员王星今年1月初被诈骗集团联络人“颜十六”以到泰国从事影视拍摄工作为借口诱骗拐卖到缅甸诈骗园区之前，各国对打击电信诈骗重视程度不高。 王星失联后获救已经平安回到中国，参与策划对他实施诱骗和绑架的“颜十六”等犯罪嫌疑人也已经被捕并被送回中国，而中泰缅三国政府联手打击妙瓦底诈骗团伙的力度也逐渐升高。 中国公安部部长助理兼刑事侦查局局长刘忠义本周在妙瓦底就打击诈骗集团的行动与泰缅两国高级官员举行了会议。 “（三国）代表在妙瓦底举行了一次协调会议，并讨论了建立三国之间对电信诈骗活动的防治机制问题，”国营的缅甸环球新光报在一篇报道中说。 该报表示，自从今年1月底以来，缅甸当局已经确认1303名非法入境，并在妙瓦底诈骗园区从事诈骗活动的外国人，其中包括星期一被拘留的273人。 缅甸军方2021年发动政变，推翻了该国的民选政府，并引发大规模的示威抗议活动。这些抗议示威活动又逐渐演变成范围广泛的内战。缅甸的一些边远少数民族地区，包括妙瓦底的部分地区都由反政府的武装或游击队控制。控制妙瓦底部分地区的克伦民族解放军由一位名叫苏奇督（Saw Chit Thu）的军阀担任头领。 “我们将持续努力，直至诈骗中心和人口贩运被消除，”苏奇督星期一对记者说。路透社说，此番言论显示，克伦民族解放军和苏奇督遭遇到中泰缅三国政府多么大的压力。 泰国国防部发言人塔纳提普表示，泰国已经向妙瓦底等泰缅边境地区实施了断电、断油和断网措施，而中国则希望泰国将这些措施持续下去。 泰国与缅甸接壤的达府行政长官表示，260名在妙瓦底被迫从事诈骗工作的人员上星期进入泰国境内，而这些人中的绝大多数都是人口贩运的受害者。其中两人被警方带走做进一步询问和调查。 泰国总理佩通坦·钦那瓦（Paetongtarn Shinawatra）2月初访华，她在与中国国家主席习近平举行会谈时表示，泰国将与中国联手，严厉打击电信诈骗犯罪活动，因为泰国经济以来的旅游业的声誉受到严重损害。 旅游是泰国的支柱产业，占国内生产总值GDP的12%左右，提供全国近五分之一的就业机会。而中国是泰国最大的游客来源国。2024年，访问泰国的3550万游客中有670万中国游客。