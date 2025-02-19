陸客團小兩會零進度 旅遊業盼開放大陸團客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北19日電）觀光小兩會協商陸客團來台零進度，旅遊業者今天說，團體旅行比自由行安全，兩岸旅遊是因為疫情而暫停交流，如今只是恢復交流，呼籲政府應趕快開放大陸團客來台及赴中國旅遊。 福建和上海陸客踩線團日前申請來台灣，因觀光小兩會（台旅會、海旅會）協商無進展而無法成行，截至今天雙方仍無進展。 中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光今天發布千字聲明，呼籲政府開放陸客來台及赴中國旅遊。 姚大光說，1987年11月2日台灣開放到大陸探親旅行，至今有37年了，2008年7月18日，開放大陸居民來台團體及自由行，也有16年了，兩岸人民的交流交往在2015年達到最高峰，台灣人赴大陸620萬人次，大陸人來台418萬人次。 姚大光說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，台灣出境旅遊快速恢復，日本、韓國、東南亞、歐洲、美國，因為市場的需求也恢復到2019年以前，唯獨台灣人赴中國，一直有禁止台灣人民赴大陸團體旅行的行政命令。 姚大光表示，陸委會說赴中國旅行有種種不安全。團體旅行一路上有台灣旅行社安排，有旅行社領隊隨團照顧是不是比個人旅行安全多了？為什麼禁止的是團體旅行而不是個人旅行？ 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 姚大光呼籲，中國居民來台旅遊，一年1、2000萬人次根本不是問題．因爲中國人民把來台旅遊當做一生的志向，兩岸旅遊是因為疫情而暫停交流，如今只是恢復交流，希望政府可以趕快開放。 觀光小兩會協商陸客團來台零進度，交通部觀光署副署長林信任今天說，已正式向陸方海旅會表達協商的意願及必要性，希望中國儘速展開協商。（編輯：李亨山）1140219