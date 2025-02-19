神韻考級中心教師：難忘飛天的幸福時光 【新唐人北京時間2025年02月14日訊】加拿大多倫多的泰弘，目前是神韻藝術考級中心的一名青年教師。面對近來海外媒體對神韻的不實報導，他想分享自己在飛天藝術學院的真實經歷，表達對神韻藝術團的感恩。 一個有詩意的地方 2016年，14歲那年，泰弘考上了飛天藝術學院。他回憶說：「那是一個美麗的地方，我第一次去時，就被驚呆了。校園依山伴水，湖邊周邊都是柳樹，有寺廟，有塔，特別有詩意，像古代文人雅士在詩中描寫的那種場景。」 泰弘介紹，學校的生活非常充實，週一到週五都有文化課，有國家規定必學的英文、數學、科學等等，額外的還有中文課、中國歷史，跳中國古典舞，需要了解每個朝代的特點，也學習希臘、古羅馬等西方歷史。 下午是舞蹈課，包括中國古典舞、毯子功或民族舞蹈。晚上自己練習或者複習文化課。課外的活動有籃球、乒乓球，還有檯球。 「作為學生，我們主要的任務就是學習，提升舞蹈技能。」 「刻苦訓練才能出成績」 泰弘的身體條件比較好，但一開始壓腿時，也怕痛。「因為舞蹈是肢體語言，必須用你的身體把它練出來才行，我就逼著自己去堅持，把軟度壓開。」他說。 對於《紐約時報》所謂虐待學生之說，泰弘表示這純屬「誤導」，「學跳舞的人都知道，無論是芭蕾、爵士，還是其它風格的舞種，演員都是要經過吃苦、流汗、流淚、傷痛、刻苦訓練才能練出成績的。」 他談到基本功壓腿，「無論壓哪個部分，都會有酸痛，畢竟是肌肉在拉伸。醫學上的解釋是，它會出現一些tear（撕裂），特別小的micro tear，肉眼看不到，它自己會恢復，就是越壓越軟，韌性越好。」 「舞蹈演員都會有受傷的經歷。在飛天的時候，老師會叫我們緩一下，等傷養好了，再來上課；演出期間，如果有人受傷，嚴重的話，會叫那位演員不要上了，臨時安排一位其他演員代替，或者把隊形換一下，把動作換一下，把那位演員空缺的地方彌補過來。 「有一次，我看到有位演員，在演出的時，翻跟頭，腳崴了一下。我們都挺擔心他的傷勢，團長跟老師就過來問他：你覺得你可以堅持嗎？他說：不知道。團長就馬上讓他休息。那天，他就沒有在舞台上做翻騰和高難度技巧。幾天之後，他的腳就恢復了。」 泰弘說：「我們不少老師是北京舞蹈學校畢業的，他們小時候的那種訓練方式跟飛天比起來要苦很多。有一位老師是唱戲劇科班出身的，他說，他們當年在中國都是被老師打出來的本事。」在泰弘的感受中，飛天的環境很輕鬆，「老師不會勉強你，頂多對你說：你要麼練，要麼別練。」 「當然我們都會去努力，要不怎麼能提高你的舞蹈技能呢？」泰弘很快成為班裡柔軟度較好的一個學生。這樣刻苦訓練兩年後，他被選拔參加實習演出。 感悟神韻團隊精神：幫助他人 整體提高 進入神韻藝術團實習之後，泰弘與其他演員的關係，「每個人都像兄弟一樣，大家互相照顧」。他說：「我們無論做什麼，大家都是一起做，比如搭建舞台、天幕、貼地面標籤、管理舞台道具等等。」 實習演出期間的經歷，對泰弘來說也是「非常幸福的，有點像度假」。「時間過得很充實，有文化課的學習，一週演出中，有一天休息，團裡會帶我們去遊覽這個城市的風光、特色或逛街。」