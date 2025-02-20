【台灣美妝力】用馬告香氣記憶故鄉，「炫日芬」的嗅覺故事

嗅覺，總是能勾起記憶裡最深刻的畫面。一縷淡雅清香，或許來自兒時的庭院，也可能是某次旅程中意外發現的小店。「炫日芬 Hsuan Ri Fen」希望透過氣味，讓每個人都能為自己的生活寫下一段獨特的記憶。 by 謝小米- 2025/02/19 更新 以旅程為靈感 2018年台灣香水品牌「炫日芬」誕生，品牌主打「行旅香氛」，希望透過不同地方的氣味，讓旅程的每一刻都能被記錄並留存。品牌創辦人陳炫良本身熱愛旅行，習慣用香氛書寫日記，每到一個地方，都會試著用當地的植物、香料，紀錄屬於那片土地的氣息。 這樣的理念，也讓陳炫良與各大飯店展開合作，為其打造專屬的迎賓香氣，也協助企業開發自有香氛產品，同時推出香氛 DIY 課程，讓消費者能親手調製出屬於自己的氣味，為生活增添更多儀式感。 從臺灣出發，開創原住民香氛新篇章 「炫日芬」在創立初期與日月潭國家風景區管理處合作，共同打造首款部落香氛「馬告香水」。馬告，這種帶有柑橘辛香的臺灣原生植物，一直以來都是原住民料理中的重要香料。經過三年的研發，團隊與布農族攜手合作，將這種來自森林的獨特氣息轉化為香水。 品牌明星：馬告香氛 如今馬告香水也是炫日芬的明星商品，其設計融入了部落文化，外包裝線條描繪著山脈與大地的連結，象徵著原住民對大自然的敬意。其前調為活力柑橘香氣以開啟部落生態之旅，中調展現綠色青草香氣，後調則瀰漫原始森林氛圍。 • 前調：柑橘、佛手柑 •