包括中国公民在内的135名被美国驱逐出境者乘飞机抵达哥斯达黎加，等候受理期间将被送入拘押设施

美联社(AP)报道说，星期四(2月20日)，在哥斯达黎加首都圣何塞，一群来自乌兹别克斯坦、中国、阿富汗、俄罗斯等国家的家庭和未成年人从一架飞机的舷梯上走下来，这是抵达哥斯达黎加的第一架载着被美国驱逐出境的非哥斯达黎加公民的飞机。哥斯达黎加同意为了特朗普政府而将这些人看管在拘留设施中，同时组织把他们送回自己国家的行动。 目前，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的政府正寻求加大驱逐力度。越来越多的拉丁美洲国家成为这些被驱逐者的中途停留站。随着这批移民的抵达，哥斯达黎加也加入其中。在这批被驱逐出境的135名移民中，有一半是未成年人。 继巴拿马之后，哥斯达黎加也帮助负责看管被美国驱逐出境者，直到可以做出遣返安排或者这些人能在其他地方寻求庇护为止。他们多数源自亚洲国家。此外，洪都拉斯星期四也为美国与委内瑞拉之间移交一批被驱逐出境者提供了便利，那架航班是从关塔纳摩湾起飞的。 哥斯达黎加内政和警察部副部长奥马尔·巴迪拉(Omer Badilla)说，那些抵达哥斯达黎加的移民将被巴士运往靠近巴拿马边界的一处乡村拘押设施，他们最多在那里将被拘留六个星期，并用飞机送回原籍国。美国政府将承担费用。 这项安排是特朗普政府在美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)本月出访期间与哥斯达黎加达成的协议的一部分。目前，特朗普加大了对该地区的压力，要求帮助为遣返非法移民提供便利。同时，特朗普警告要大幅增加关税或实施制裁。 哥斯达黎加总统罗德里戈·查韦斯(Rodrigo Chaves)星期三对记者们说，哥斯达黎加正在帮助“经济上更强大的北方兄弟”。 美国与其他拉美国家达成了类似协议，但是把第三国当作驱逐行动的中途停留站的概念受到了人权倡导者的强烈批评。除了哥斯达黎加的拘留条件外，人权人士提到的关切还与对庇护寻求者的国际保护有关以及这些被驱逐者在被遣返本国或送往另一国家之前是否得到了恰当的审议。 巴拿马本星期成为第一个作为这种中途停留站的国家，接收了来自其他国家的299名被驱逐者，将他们关押在酒店房间里，由警察看管。这些人来自中国、乌兹别克斯坦、巴基斯坦和阿富汗等国。他们中的大约三分之一拒绝自愿返回原籍国，他们星期三被送往与哥伦比亚接壤的达连省一处偏远营地。其余人员等候乘商业航班返回本国。据报道，一名中国女子从酒店逃离，后来被巴拿马当局抓获。 哥斯达黎加官员巴迪拉对美联社表示：“我们放弃了使用酒店的可能性，恰恰是为了避免出现与巴拿马类似的情况。” 洪都拉斯星期四表示，该国也发挥了中途停留地的作用，让从关塔那摩湾驱逐委内瑞拉人的一架飞机短暂停留。美国和委内瑞拉之间没有直飞航班，洪都拉斯把这次行动称为“人道主义桥梁”。 一架载有170名委内瑞拉人的美国飞机星期四降落在洪都拉斯中部的一处美洪联合军事基地，这些人在数小时内被转移到一架委内瑞拉飞机上。洪都拉斯外交部一名官员表示，这不是一次例行性的安排，但是这个中美洲国家仍然对为美国和委内瑞拉这两个对手之间的更多转送提供便利抱持开放态度。 巴迪拉表示，星期四从美国圣地亚哥起飞的驱逐航班上的人主要由家庭组成，其中包括65名未成年人、两名孕妇和一名老年妇女。他说，特朗普政府告诉哥斯达黎加，大多数被驱逐者已同意自愿返回本国。 如果他们拒绝自愿返回，哥斯达黎加对向被驱逐者提供庇护抱持开放态度，或者将与联合国的国际移民组织(IOM)合作，为他们前往另一个第三国提供便利。 “哥斯达黎加是一个保障人权的国家，”他说。“我们将保证他们被送回到安全的国家。我们不能让其听天由命，因为我们国家有伦理和道德上的承诺。” 巴迪拉说，在此期间，这些移民将被拘留在边境设施中，联合国官员、红十字会和其他侧重援助的政府机构将陪同他们，“以保障他们的权利”。 这处用来拘押移民的设施曾经是一家工厂，过去曾因其条件问题而受到过批评。