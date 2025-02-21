摩洛哥法院推翻驱逐一名被中国通缉的维吾尔男子的决定

据被中国通缉的一名维吾尔穆斯林男子的律师称，摩洛哥一家法院星期四(2月20日)推翻了驱逐他的当事人的决定，并下令将其释放。 自2021年起，伊迪热斯·艾山(Yidiresi Aishan)就被关押在这个北非王国，当时他从土耳其抵达卡萨布兰卡。国际刑警组织对他发出了逮捕令，尽管该逮捕令后来被撤销。 同年，摩洛哥同意将他引渡到中国，他因被控有恐怖主义行为而被中国当局通缉。 他的律师米卢德·坎迪尔 (Miloud Kandil) 向法新社(AFP)表示，摩洛哥首都拉巴特的一家法院“做出对他有利的裁决，下令释放他，撤销了将其驱逐回中国的命令。” 他说，他的当事人是一位三十多岁的三个孩子的父亲，已经离开摩洛哥，但没有提供更多细节。 中国指控艾山隶属于一个恐怖组织，“于2017年实施了恐怖活动”，但艾山否认了这一指控。 2021年，联合国人权专家敦促摩洛哥停止引渡艾山，理由是“存在严重侵犯其人权的可信风险”。 这些专家表示，将他遣返回中国可能会使他遭受“任意拘押、强迫失踪或酷刑”。 北京被指控在其西北地区拘留过一百多万维吾尔族和其他穆斯林，联合国称此举可能构成“危害人类罪”。 中国强烈否认这些指控，称这些政策根除了新疆的极端主义，并带来了经济发展。 据研究人员、活动人士和维吾尔侨民称，自2010年代中期采取镇压行动以来，中国当局拘押了有海外关系的维吾尔人，并没收了他们的旅行证件。 (本文依据了法新社的报道。)