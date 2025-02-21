中国海军编队现身悉尼外海，引发澳新警觉严密监视

澳大利亚官员周四(2月20日)表示，澳大利亚和新西兰军方正在监视三艘中国军舰沿着澳大利亚东海岸异常向南航行，执行一项未知任务。中国军舰罕见的出现引发澳新两国的警觉。自上周这三艘中国战舰在澳大利亚东北海岸被发现以来，一直受到追踪监视。 美联社报道说，澳大利亚政府一周前透露，这些军舰穿越东南亚和太平洋西南部的珊瑚海（Coral Sea），正在接近澳大利亚东北部。 澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）周四表示，中国海军的“衡阳”号护卫舰、火力强大的万吨级导弹驱逐舰“遵义”号和“微山湖”号补给舰“在澳大利亚东海岸附近”。 据英国金融时报报道，解放军的这个特遣编队位于悉尼以东150海里，278公里处。澳大利亚国防官员没有回应对这篇报道的置评请求。 “毫无疑问，虽然这并非史无前例，但却是一个不寻常的事件，”马尔斯告诉天空新闻电视台。 马尔斯表示，澳大利亚海军舰艇和空军飞机正在监视中国战舰在澳大利亚200海里专属经济区内国际水域的动向。该区域位于澳大利亚领海之外。 “他们有权处在他们所在的地方。澳大利亚也有权保持谨慎，我们正在非常密切地监视这个特遣编队的活动，”马尔斯告诉记者。 他补充说：“每当中国特遣编队的任务结束时，我们要做的就是对中国在这项任务中寻求实现的目标进行全面评估。” 在北京，中国外交部发言人郭嘉昆周三在例行记者会上被问及中国军舰的位置时回答说，他不了解这一情况。中国驻澳大利亚大使馆周四没有立即回应置评请求。 澳大利亚国防部长马尔斯还表示，澳大利亚已就应对措施与最近的邻国巴布亚新几内亚进行了接触，因为中国战舰在前往澳大利亚专属经济区的途中绕过了这个南太平洋岛国的海岸。 他说，澳大利亚还与新西兰“密切合作”，新西兰与澳大利亚东海岸相隔塔斯曼海（Tasman Sea）。 新西兰国防部长朱迪思·柯林斯（Judith Collins）在一份声明中表示，新西兰军方“与澳大利亚协调”，从海上和空中监视中国船只。 “中国政府没有告诉我们为什么这个特遣编队被部署到我们地区，我们也没有被告知它的未来计划是什么，”她补充说。“我们将继续监测这些船只。” 澳大利亚国家安全学院（National Security College）的安全专家、前海军军官詹妮弗·帕克（Jennifer