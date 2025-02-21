美國務院下令暫停媒體訂閱 6家外媒被點名 【新唐人北京時間2025年02月21日訊】有報導指，美國國務院已要求駐外使領館暫停訂閱所有媒體，以精簡開支。其中《紐約時報》、《美聯社》等6家外媒被點名。 據《華盛頓郵報》報導，美國國務院2月11日發給歐洲各國大使館及領事館的備忘錄指，這項決定是削減開支的一部分。 備忘錄內容提到，「考量到這一優先事項，各駐地請立即對所有非關鍵任務的媒體訂閱合約/採購訂單（包括出版品、期刊及報紙訂閱）下達『停工令』，學術或專業期刊例外。」 此外，國務院2月14日再向各使領館的採購部門發送備忘錄，點名終止與6家新聞機構的合約，包括英國《經濟學人》（The Economist）、《紐約時報》（New York Times）、《政客》（Politico）、《彭博社》（Bloomberg）、《美聯社》（Associated Press）和《路透社》（Reuters）。 國務院工作人員被告知，他們可以提交維持訂閱新聞的請求，但「必須在一句話內交代完畢」。備忘錄列出可能續訂的理由，包括牽涉到美國人員或設施的安全，或者是否有條約或法律要求續訂等。 國務院一位官員向《華郵》透露，這項命令適用於全球數百個美國大使館和領事館。大使館安保團隊依靠新聞報導為衝突地區的外交旅行做好準備。 國務院19日回覆中央社相關提問時表示，國務院已暫停所有非學術、非專業期刊及非關鍵任務的媒體訂閱合約。 一名國務院發言人對中央社指，各局及駐外單位可以申請豁免，並說明為什麼取得這些媒體的內容對於任務至關重要、如何與國務卿的優先事項一致，及對員工的安全及福利的影響。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/21/a103960901.html