中共通緝維吾爾人 摩洛哥推翻驅逐裁定下令釋放 【新唐人北京時間2025年02月21日訊】維吾爾族穆斯林人士艾山2021年從土耳其抵達摩洛哥卡薩布蘭加（Casablanca）時遭該國拘留，曾被裁定引渡至中國，週四（2月20日），摩洛哥法院推翻這個裁定，並下令將他從監獄釋放。 中共以艾山（Yidiresi Aishan）「於2017年從事恐怖行動」為由對他發出通緝，艾山對此予以否認。當時國際刑警組織（Interpol）也發出通緝，但該通緝令後來被撤銷。 摩洛哥2021年同意將艾山引渡至中國。但遭聯合國人權專家敦促摩洛哥停止引渡艾山，因「有可信的風險會嚴重侵害他的人權」。 聯合國人權專家表示，將他引渡回中國後可能讓他面臨「任意拘留、強迫失蹤或酷刑」。 艾山的委任律師康地爾（Miloud Kandil）20日表示，摩洛哥首都拉巴特（Rabat）法院「裁定支持釋放他，撤銷引渡至中國的命令」。 他說，30多歲育有3個小孩的艾山已離開摩洛哥，但未提供進一步細節。 法新社報導，中共被控在西北地區拘留超過100萬名維吾爾族和其他穆斯林，聯合國稱此舉恐構成「違反人道罪」。 根據研究人員、活動人士和維吾爾族僑民，自2010年代中期鎮壓以來，中共當局拘留有海外聯繫的維吾爾人，並沒收他們的旅行證件。 （責任編輯：程以仁） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/21/a103960862.html