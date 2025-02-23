乌克兰战争三周年，那些在乌克兰前线的华人和中国人

编者按：2025年2月24日，是俄罗斯入侵乌克兰三周年的日子。战争导致双方上百万人死亡，并引发欧洲自二战以来最大的难民危机。很多国家的志愿者纷纷进入乌克兰，参加乌克兰的领土保卫战。一些华人和中国人也通过各种渠道到达乌克兰，参加乌克兰国际军团，加入到抵御俄罗斯侵略的行列中。还有一些生活在乌克兰的中国人，虽然没有前往前线，但是也在以自己的方式支持乌克兰的抵御战争。 乌克兰战争三周年之际，美国之音对他们中的几位进行了采访，听他们讲述为乌克兰战斗和支持乌克兰的心路历程以及他们对乌克兰未来的看法。 “自由人”弗里曼：“乌克兰不能输” “我觉得我的生命是跟乌克兰是连在一块的。……从价值观的角度来考量，我觉得乌克兰不能输这场战争。如果输了的话，不只是乌克人，包括欧洲人、美国人，包括那些为了基本人权而抗争的这些中国人都会受苦。”乌克兰战争三周年前夕，39岁的阿提克斯·弗里曼(Atticus Freeman)这样告诉美国之音他到乌克兰参战的原因。 弗里曼目前在乌克兰军队里当技术兵。弗里曼是美籍华人。弗里曼出生在于中国。2023年1月，在中国感到人身安全受到威胁的他来到了美国，后来参加美国海军，并入了美国籍，也把自己的名字正式改成“弗里曼”–自由人。2024年4月，弗里曼到达乌克兰，报名参军， 成了一名后勤技术兵。 弗里曼告诉美国之音，从乌克兰战争第一天开始，当时在上海他就开始想办法在支持乌克兰。他说，在来乌克兰之前，他已经给乌克兰捐过三台iPad、两个无人机，以及一些捐款。 “我出生在中国，遭受了集权政府的审查、监控、打压，没有言论自由，被‘喝茶’。无比强大的独裁强权对人民的压制，我是深有体会的。我不希望乌克兰战败，不希望乌克兰人也要遭受奴役，再经历这样的生活，因为他们刚从前苏联独立出来，才30多年，基于道义上的考量，我觉得我应该去做点什么。”弗里曼说。 弗里曼曾在北大读哲学，之后在一家出版社工作。他说，他曾打算在中国大陆出版龙应台的讲述国共内战的历史的《大江大海1949》，但被告知此书是“反动”书籍，不能在大陆出版，只能出歌颂中国政府的书。他告诉美国之音，他的朋友因为写回忆八九六四的文章，社交媒体账号被封。他自己也因类似原因被中国的“国保”人员约谈。 弗里曼说，在到乌克兰之前在苹果公司工作，工资比在乌克兰赚到的多得多。他还表示，来乌克兰的外国兵里边美国人是最多的。他说，很多人是为了捍卫价值观而来。 “我没有见到任何一个美国人是为了钱而来乌克兰的，都是为了捍卫价值观，就是我们不能让乌克兰输，不能让自由民主的一方输。当我拿到美国护照后，我发现我不需要任何的签证，就可以来乌克兰。加上我自己有一些技能可以帮到乌克兰，于是就在网上填写的了参加乌克兰军队的报名表。乌克兰的人民给我的印象是，宁死也要抗争，他们非常勇敢。” 第一个为乌克兰牺牲的中国人彭陈亮–朋友眼中的他 在乌克兰参战之前，弗里曼在油管(YouTube)上做节目，支持乌克兰人的抗争，也因此认识了乌克兰领土防卫国际军团中第一个为乌克兰牺牲的中国籍的士兵彭陈亮。2024年11月4日，刚刚过30岁生日的彭陈亮在战斗中被弹片击中，遗体至今留在战场上。 彭陈亮的牺牲后，中国和俄罗斯的报道对他进行了抹黑。弗里曼对此非常愤怒。他告诉美国之音：“俄罗斯那边先发了彭陈亮战亡的消息，中国也有报道，都是侮辱性的报道。看之后，我就有点受不了，因为他们在污蔑彭陈亮，说他是一个雇佣兵，是一个台湾人，是一个极端民族主义者，用这种字眼去侮辱他。” 弗里曼说彭陈亮是他心中的英雄。“后来，他(彭陈亮)成为我最佩服的人。我只是一个很普通的人，会害怕会担忧。阿亮也会害怕，但即使害怕，他还会去选择承担责任。” 弗里曼眼里的彭陈亮是个热爱生活的“话痨”–喜欢做饭，爱看电影，热爱军事，崇尚自由民主普世价值。 他说：“我们一块吃一块住一块报名参军。他是一个话痨，一个很热爱生活的人，喜欢做饭、旅行、剪辑视频，他剪视频的技术很好。2024年7月10日，我们终于进入兵营，一块训练。我们俩最后一次见面是9月29日。那天他决定要在国际军团当步兵上前线，我们都知道在前线步兵是最危险的，但他不想留在安全的后方，毅然选择了最危险、与俄军面对面作战的步兵。” 因为职位的不同，他和彭陈亮后来分开了，但仍然每天联络。弗里曼告诉美国之音，彭陈亮到乌克兰参战的经历比较曲折。 根据弗里曼的介绍，彭陈亮是云南红河哈尼族彝族自治州开远市人。离开中国前，他最后一份工作是无人机老师，每月有五千左右的收入，住在家里，也不用交房租，日子过得很惬意。因为在推特上发了一些反对俄罗斯侵略，说普京是战犯，反对中共，支持乌克兰的内容，彭陈亮被中共当局逮捕，以“寻衅滋事罪”关了他七个月。