「發動機冒火光」西安飛新加坡客機起飛後返航 【新唐人北京時間2025年02月23日訊】2月23日凌晨，從陝西西安飛往新加坡的一航班起飛後，被曝因發動機起火迫降，引發關注。 新加坡酷航TR135原定於2月23日凌晨1時35分從西安咸陽國際機場出發，飛往新加坡樟宜機場，計劃落地時間為2月23日7時35分。該航班於23日凌晨1時57分返航至西安咸陽國際機場。 23日凌晨，有多名網民發文說，該航班在起飛後發動機起火，隨後返航。 網民「大飛」在社交媒體發文表示，新加坡酷航TR135起飛十分鐘後，發動機起火，之後安全迫降，正好坐在引擎後方，親眼目睹發動機像火箭一樣的火光，嚇個半死。 有人說，（飛機）已經迫降了，他朋友坐在離噴火最近的那裡，看了六次噴火。 有網民發視頻表示，有乘客從酷航的飛機機艙內陸續走了下來，「酷航飛機剛起飛引擎（就）冒火光」。 還有人說，「到底啥原因。」「發動機起火，這也太嚇人了。」「看的好嚇人，還好是起飛10分鐘，還好及時返航。最近飛機事故好像變多了，以後坐飛機更慌了。」 「還好安全返航，全機人員平安比什麼都重要！」「天吶，好危險，趕緊查明原因。」 據「飛常准業內版」APP顯示，酷航TR135起飛後在西安上空飛行兩圈後返航。 西安咸陽國際機場客服人員向極目新聞稱，酷航TR135航班在起飛後返航，返航原因為機械故障，部分旅客被安置到酒店，尚不清楚航空公司後續的安排。 公開資料顯示，酷航是新加坡航空公司旗下的長途航線廉價航空公司，在哈爾濱、瀋陽、大連、西安等多個城市通航。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/23/a103961483.html