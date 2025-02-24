美國女子出國旅遊後腿部灼熱 竟是腦部感染肺鼠蟲

肺鼠蟲 （rat lungworm） 是一種罕見的寄生蟲，可引起腦部和脊髓的炎症。 （取自美國CDC官網） 〔編譯陳成良／綜合報導〕一名30歲女子從泰國、日本和夏威夷旅行返國後，出現腿部灼熱、頭痛以及意識混亂等嚴重症狀，起初被誤認為是時差反應。然而，最終診斷結果卻令人震驚：她的腦部感染了罕見的肺鼠蟲 （rat lungworm） 寄生蟲！ 科學新聞網站《Science Alert》報導，這名來自美國新英格蘭地區的30歲女子，結束為期三週的東南亞和太平洋島嶼之旅後，返國不久便出現腳部灼熱感。數日內，疼痛感蔓延至雙腿，並伴隨明顯疲憊感。起初，她與醫師都誤以為只是時差反應。 請繼續往下閱讀… 然而，症狀並未好轉，反而持續惡化。疼痛感擴散至軀幹和雙臂，並伴隨劇烈頭痛。儘管多次就醫，初期檢查結果都顯示正常，但嗜伊紅性白血球 （eosinophils） 數目持續升高，這暗示著體內可能存在感染。 約一週後，她出現意識混亂，情況危急，伴侶立即將她送醫。這次，醫生在進行腰椎穿刺術抽取腦脊髓液後，發現嗜伊紅性白血球濃度異常偏高，證實腦部存在嚴重炎症反應。進一步檢驗最終確診，感染源為肺鼠蟲，這是一種罕見的寄生蟲，可引起腦部和脊髓的炎症。 肺鼠蟲主要透過食用受感染的蝸牛或蛞蝓傳播，也可能透過食用未煮熟的受感染動物（例如青蛙）而感染。感染肺鼠蟲後，可能出現頭痛、發燒、頸部僵硬、腦膜炎等症狀，嚴重者甚至可能導致癱瘓或死亡。 根據2025年2月13日發表於《新英格蘭醫學期刊》（The New England