韩国桥梁工程坍塌造成至少4死6伤 包括2中国工人遇难

星期二(2月25日)上午，位于韩国首尔以南约65公里的京畿道安城市，一处高速公路施工现场发生桥梁坍塌事故，造成至少4人死亡，6人受伤。韩国消防部门表示，死者包括两名中国公民，伤势严重者包括一名中国公民。 新华社报道，中国驻韩国使馆证实两名中国工人遇难。 韩联社报道，事发在安城市的首尔世宗高速公路天安至安城区段的桥梁建设工程。据了解，当天上午约9时49分，工程正在进行中时，放置桥墩上的四五块桥板突然发生坍塌。 据报道，工人们正操作起重机进行桥板连接工作，不料在过程中桥板坠落。当地媒体播出令人震惊的画面，疑似桥梁的部分结构坍塌，扬起巨大烟尘。据悉，桥墩高度各异，最高52米，桥板坍塌的路段总长达210米。 安城消防官员高京满(Ko Kyung-man，音译)在电视简报会上表示，“10名工人全都在桥面上……坍塌时，他们从两侧坠落。” 根据安城消防局下午发布的信息，现场作业的10名工人中有四人不幸遇难，五人重伤，一人轻伤。遇难者包括两名中国公民，伤势严重的五人中包括一名中国公民。 消防部门称，当地时间下午2点21分营救出最后一名工人，但救出时已回天乏术。 当局最初称事故发生在天安市，后来更正了这一说法。 韩国代理总统崔相穆第一时间发布紧急指示，动员所有可用资源和人员开展救援行动。消防部门派出三架直升机和近150名工作人员搜救，交通部也派遣工作组赶赴现场。 一开始为寻找更多生还者，救援人员在扭曲的金属支柱下和破裂的混凝土板中仔细搜寻。目前现场救援工作已结束。 据韩联社信息，首尔世宗高速公路大致分为首都圈72公里和非首都圈62公里两段，总长134公里。其中首都圈路段已于今年年初开通，世宗至安城的非首都圈路段预计将于2026年底竣工。事发地点属非首都圈路段。 韩国工程现场安全事故频发。本月初，韩国釜山一处酒店施工现场发生火灾，造成六人死亡、数十人受伤，百余人被疏散。14名工人被困屋顶，最后由直升机救出。 去年6月，韩国一座锂电池工厂发生火灾，导致23名工人遇难。官方将事故归咎于质量控制不善和安全培训不足。 韩国雇佣劳动部去年的统计数据显示，2023年因工死亡人数为598人，其中建筑行业死亡人数达303人，约占总数一半。 (此文参考了路透社和法新社的报道。)