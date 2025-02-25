中国推优化消费环境三年行动方案 专家：治标不治本 难以扭转消费疲弱

中国政府近日推出《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》，提出五大行动、19项重点任务，旨在刺激消费市场，提振经济。然而，专家分析指出，中国消费者信心不足的根本问题并非消费环境，而是收入不稳、房贷压力沉重及对未来经济的悲观预期。缺乏短期有效刺激手段的情况下，该方案恐难扭转消费低迷的现状。 五大行动、19项任务 据中共党报《人民日报》2月20日报道，此次三年行动方案由中国市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部五大部门联合发布，核心目标是优化全国消费环境，缓解消费者面临的痛点和难点问题。 中国央视则在2月21日的报道中称，此三年行动方案将着力破除消费者反映的突出痛点、难点问题，提振消费信心，优化全国消费环境。 这项三年行动方案规划预计从五大面向着手，分别是“实施消费供给提质行动”、“实施消费秩序优化行动”、“实施消费维权提效行动”、“实施消费环境共治行动”、“实施消费环境引领行动”，一共涵盖了“提升实物消费质量”、“创造更多消费场景”、“严守消费安全底线”、“整治市场交易环境”、“落实企业主体责任”、“深化国际合作”等19个任务。 经济学者：核心问题不在消费环境，而是收入与信心 分析人士表示，中国政府出台《优化消费环境三年行动方案》，主要目的是试图通过打击假货、整顿市场秩序、促进消费升级等方式，营造一个让大家“敢花钱”的环境。然而，他们指出，消费者不愿意消费的根本原因在于收入增长停滞、房贷压力大、经济预期不乐观，而非市场秩序或消费环境问题。 “这一招有没有用？我觉得用途不大，毕竟政府只是治标不治本。消费环境固然重要，但中国人现在不消费的问题不在于环境不好，而在于没钱没信心没保障，当收入不稳，房贷压力过大，未来经济预期不好时，谁敢乱花钱，所以收入没有增长怎么消费，那房市股市不给力，财富在消失，所以整个缺乏短期的刺激，没有人敢大手笔的消费。” 台湾淡江大学外交与国际关系学系助理教授洪耀南在接受美国之音采访时作出上述表示。 他进一步指出，中国消费占GDP比重约四成，低于国际水准，中国政府意识到还有成长空间，所以想尽办法让老百姓掏钱出来消费，刺激需求。 洪耀南说：“这个方案我觉得对经济的帮助是有点雷声大、雨点小，所以这一些反而只是你想要去刺激他，但是就是传统中国人讲的，你要割韭菜，那现在韭菜也越来越聪明了。” “一刻钟便民生活圈” 被批名存实亡 在中国《优化消费环境三年行动方案》中，第一项行动就是“实施消费供给提质行动”，包括加强汽车、家电、家居、电子产品、纺织服装、食品等领域质量、标准和品牌建设，提升“中国制造”整体形象；开展消费领域“信用+”工程，完善第三方平台消费者评价机制；打造数字消费、绿色消费等更多新型消费场景，并积极发展“一刻钟”便民生活圈。 根据官方介绍，“一刻钟便民生活圈”小从“小修小补”的修鞋、配钥匙、修家电等摊点、餐饮店、超市卖场、咖啡店，大到大型商场等，希望能跟扩大内需和促消费结合起来。目前北京已经建成超过500个一刻钟生活圈，天津至2024年底建成190个，甘肃兰州也完成127个。 广州居民张先生在接受美国之音采访时表示，中国现在经济不景气，老百姓生活不好，民间怨气很大，跟西方国家的关系又不好，所以中国领导层明白，在大型集中资本已经很难撑住就业岗位的情况下，只好把注意力转移到微小经济上，希望能“积少成多”。但为了顾及领导层的面子，估计已经不会再使用“地摊经济”的名称，但“一刻钟便民生活圈”的意思其实跟“地摊经济”是很类似的。 但是他觉得，即便中央有这个想法，在实际落实上往往会有落差，因为基层干部，比如城管的权力还是很大的，社区的一些协会组织也在做严密监控，所以实际上一点都不“便民”。此外，不论是创造新的消费场景，还是提升商品品质，他都不会因此变得更愿意消费，因为对他而言，最佳策略还是“能不花钱就不花钱”。 造假、食品安全问题削弱消费意愿 在第二项“实施消费秩序优化行动”中，包括落实食品药品安全“四个最严”的监管要求，查处食品领域“两超一非”；整治行业领域的“霸王条款”；持续开展网络市场监管专项行动，重拳打击网络市场中流量造假等违法行为。 中国《界面新闻》说，近年来，中国网络流量造假现象严重破坏了公平竞争的市场秩序。去年，中国网信部门打击网络水军，协调关闭了400余家网站平台，清理违法违规信息482万条，处置账号和商家店铺239万个、群组5.2万个。抖音电商2月17日也公告，2024年该平台共清理了160万个水军账号，日均拦截水军评论超250万条。