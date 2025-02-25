七千获救电诈中心人员被困在缅泰边境地区等待遣返

路透社星期一（2月24日）援引三名消息人士报道，在中泰缅三国出手打击犯罪团伙经营的电信诈骗场所后，数以千计从缅甸电信诈骗中心获释的外国人目前被困在泰缅边境地区。 在缅泰边境的电信诈骗中心给中国、泰国和缅甸的声誉，尤其是泰国的旅游业造成重创后，这三个国家的当局近几个星期联手打击在泰缅边境地区的电信诈骗中心和非法网络活动。 路透社报道说，一名泰国高级官员周日表示，泰国和柬埔寨警方突袭了一个边境城镇的一处建筑，解救了215名外国人。 一名泰国安全官员和两名援助人员表示，两个缅甸武装团体—克伦民族军（KNA）和民主克伦佛教军（DKBA），目前控制着大约七千名前诈骗中心人员，但无法将他们送往泰国。 “许多人陷入不确定的困境，泰国缺乏回应正在造成巨大的伤害，”一名目前在边境泰国一侧的援助工作者说。“这些受害者再次成为受害者。” 泰国外交部表示，各机构目前正在计划未来移交获释者，但这将“根据各国大使馆或原籍国的准备情况进行”。 克伦民族军和民主克伦佛教军的官员没有回应路透社的电话。 据救援人员称，这些由克伦民族军和民主克伦佛教军控制的人员中的大多数是中国人，其他约一千人来自其他国家。 报道说，许多前诈骗中心的人员被关在恶劣的条件下，地方当局对缺乏卫生和医疗设施感到担忧。 泰国副总理兼国防部长普坦·威差亚猜(Phumtham Wechayachai)上周四表示，除非外国大使馆遣返那些过境者，否则泰国没有能力接收更多的人。 泰国2月接收了260名诈骗中心工作人员，其中一半以上来自埃塞俄比亚，该国在泰国没有大使馆。 上周，泰国当局还允许中国通过多个航班从一个边境城镇遣返了621名中国公民。 据联合国统计，东南亚地区很多由中国人经营的犯罪团伙走私了几十万人从事非法电信诈骗活动。缅甸至少有12万人和柬埔寨另有10万人可能被迫从事利润丰厚的在线诈骗。许多人被高薪工作的虚假承诺所诱惑。 这些电信诈骗中心已在该地区运作了多年。但中国演员王星1月初遭人以拍摄工作诱骗前往泰国，随后被拐卖到缅甸电诈园区的失踪事件，在社交媒体引起广大关注，促使中国驻泰使领馆及泰国警方介入调查，王星随后获救返国。 王星事件也掀起中国罕见的草根运动，共搜集到近1,800个据称被迫在缅甸电诈中心的中国人的姓名。 此后，舆论的压力迫使中国和东南亚国家加大了打击诈骗中心的努力，包括泰国切断了与诈骗中心有关的地区的电力、燃料和互联网。 泰国警方周一告诉记者，自2022年3月以来，仅在泰国，电信诈骗受害者的经济损失就达到800亿泰铢，约24亿美元。