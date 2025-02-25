健康網》馬刺狀元郎「血栓」本季報銷！ 醫解析恢復進程

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊21日宣布「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被診斷出右肩深層靜脈血栓，本季將提前報銷。（美聯社檔案照） 相關新聞請見： NBA》超悶！「法國怪物」溫班亞瑪深靜脈血栓 本季報銷 沈莉馨／核稿編輯 〔健康頻道／綜合報導〕美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊21日宣布「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被診斷出右肩深層靜脈血栓，本季將提前報銷。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄說明，不同風險，治療時間不同，原則上皆以3個月上下為主，並於治療期間，在安全狀況下「早期活動」，循序漸進回歸運動。 請繼續往下閱讀… 溫班亞瑪是2023年選秀狀元，也是上季年度最佳新秀，綜合報導指出，溫班亞瑪近日經常感到異常疲勞，故在全明星賽結束後接受詳細檢查，發現其右肩有「深層靜脈血栓」。 吳易澄於臉書粉專「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文說明，靜脈血栓栓塞症（VTE）是指靜脈內形成血栓，可能導致嚴重併發症，甚至危及生命。主要分為2種，首先是深層靜脈血栓（DVT），主要是發生在腿部或骨盆的深層靜脈，影響血流回流；其次，當DVT血栓脫落後移動至肺部，就會發生肺栓塞（PE），嚴重恐致呼吸困難或猝死。 吳易澄解釋，其致病機轉首先為Virchow3要素，也就是導致血栓形成的3大要素，包括：靜脈血流停滯（長時間不動、壓迫）、血管壁損傷（運動創傷、手術）及血液高凝狀態（遺傳性凝血功能異常）；再者，基因因素，如第五凝血因子萊頓基因（Factor V Leiden）突變；蛋白C、S或抗凝血酶III缺乏；凝血酶原（Prothrombin）突變、非O型血等。 溫班亞瑪在全明星賽後接受檢查，發現右肩存在「深層靜脈血栓」，確定剩餘賽季提前報銷。（法新社檔案照） 注意5症狀 恐是靜脈血栓栓塞 吳易澄提醒，當出現腿部疼痛、壓痛或持續性痙攣，且無法透過冰敷、拉伸或止痛藥緩解；皮膚變紅或發藍，在熱水中更明顯；患側腿部腫脹、觸感溫暖；不明原因的上臂或頸部腫脹，可能是上肢DVT；若是還出現胸痛、呼吸困難、心跳加快時，恐是PE，需要緊急就醫。 哪些人屬VTE高危險族群？吳易澄提及，曾患VTE或有家族病史、年齡增加、手術後長期不動、惡性腫瘤、抗磷脂抗體症候群、自體免疫或慢性發炎疾病，或是正在服用口服避孕藥、懷孕或產後（與雌激素影響有關），甚至是肥胖，皆屬高風險族群。另外，運動員中，則是長時間飛行或長途移動、運動創傷、術後恢復期，以及高強度訓練導致脫水與血液濃縮等，容易好發VTE。