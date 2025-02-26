泰国旅游巴士刹车失灵 下坡路翻覆致18死31伤

泰国星期三(2月26日)发生一辆旅游巴士翻落路边沟渠的事故，导致18人死亡、31人受伤。警方称，车祸原因是巴士刹车失灵。 《曼谷邮报》报道，这起车祸发生在曼谷以东155公里的巴真府(Prachin Buri)。巴真府道路安全中心通报，当地时间凌晨3时20分，一辆巴士在公路下坡路段失控，翻落护栏外的沟渠。巴士内有49人，包括司机。 当地副总警督西瓦帕斯·普里帕查布恩楚(Siwapass Phuripatchaiboonchu)表示，17人当场丧生，另有一人送医后不治身亡。 “我们已对司机问话，他说巴士在下坡路段刹车失灵。”另有31人受伤，分送两间医院救治。 泰国《民族报》报道，当地警方表示，事发的考索恩山(Khao Thone Mountain)下坡路段陡峭，事故频繁，当局因此在山顶设立休息区，要求巴士必须停车，让刹车系统冷却。未依规定停车的巴士，下山时可能会出现刹车故障。 警方在医院向巴士司机问话，他并未在考索恩山的必停休息区停车。这名司机已被控鲁莽驾驶致死及伤害罪名。 当时，共有200名地方官员与居民分别搭乘三辆巴士，进行垃圾分类的实地考察，失事巴士是其中之一。 社交媒体流传的视频中，救援与医疗人员在车祸现场协助受害者，巴士侧面落在公路护栏以外，车底一览无遗。 泰国总理佩通坦·钦那瓦(Paetongtarn Shinawatra)向罹难者家属致哀，并表示关于这起不幸事故的调查已经启动。 她在X平台发帖说，若发现使用不符合标准的车辆或涉及违规使用车辆的行为，“将采取法律行动”。她并强调，车辆使用前需要经过安全检查，通过特定标准，“以防这类事故再度发生”。 根据世界卫生组织(WHO)2023年的报告，泰国的交通事故死亡率在175个会员国中高居第九位，每年约有2万人死于车祸，主因是官方未确实执行车辆安全检验、驾驶技术不良、以及道路缺乏维护。 去年十月，曼谷市郊一辆校车在行驶途中起火，造成23人丧命，其中16人为学童。这是泰国十年间最致命的交通事故。 (本文参考了路透社、法新社的报道)