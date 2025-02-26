香港民主党启动解散程序：“一个时代的终结”

香港规模最大、历史最悠久的反对党–民主党宣布将启动解散程序。分析人士称，这一举动对香港民主派力量意味着“一个时代的终结”。 在上星期四(2月20日)的新闻发布会上，1994年成立的民主党的主席罗健熙(Lo Kin-hei)向记者表示，该党将组建一个三人工作小组，以“研究”解散所需的程序。 他指出：“我们审视现在的政治环境等因素后，才有此决定。”并称该党成员的投票将最终决定是否解散。罗健熙没有具体说明投票何时进行。 截至目前，香港政府尚未对民主党可能解散的消息作出回应，当局也未回应美国之音(VOA)的置评请求。 在星期一(2月24日)发表的一篇社论中，由中国共产党控制的媒体《文汇报》(Wen Wei Po)称，民主党计划解散的原因在于其与被拘押的传媒大亨黎智英(Jimmy Lai)的联系–黎智英正面临多项国家安全指控–以及其在2019年支持所谓的“暴力”示威者参加民主抗议活动。 民主党成立于英国殖民统治结束前几年，在香港向中国治理模式的过渡中发挥了关键作用。该党的部分早期领导人，包括李柱铭(Martin Le)和何俊仁(Albert Ho)等知名人物，帮助塑造了“一国两制”模式，这一宪制安排旨在让香港在中国统治下享有高度自治。 在1997年香港回归中国后，民主党成为香港立法会中最具影响力的反对派力量，领导街头抗议并倡导落实《基本法》中所承诺的普选和直选。 然而，在2019年席卷全港长达数月的反政府抗议活动后，北京采取一系列措施加强对香港的控制，包括在2020年7月实施广受争议的《国家安全法》以及改革香港选举制度，使得民主派候选人几乎无法参选。 香港的“寒蝉效应” 分析人士表示，民主党决定启动解散程序反映了香港当局对民主派组织的镇压日益加剧，多个反对党，如公民党，已因政治压力和运营限制而解散。 “民主党开始筹备解散，标志着曾经功能健全的反对党能够在立法会中占据席位、为选民提供服务并与政府商议政策的‘美好时代’已经结束。”美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State University)的政治学者沈麦琪(Maggie Shum，音译)表示。