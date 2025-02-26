歐洲遊如何安排？旅游達人Rick Steves傳秘訣 【新唐人北京時間2025年02月26日訊】根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）數據，歐洲去年的國際入境旅客達到7.47億人次。旅遊專家建議，不需要跟隨潮流也可以打造完美行程。暢銷旅遊指南作者里克・史蒂夫斯（Rick Steves），主持過150部有關歐洲旅遊的電視節目。 他建議旅客，在出發前了解充足資訊，找到經濟實惠的替代方案，確保行程順利。 旅遊達人Rick Steves：「疫情之後的一個變化是，主要景點通常需要提前預訂。省錢的最好方法就是掌握好的資訊，真正的資訊。避免選擇一般的飯店和餐廳，而是選擇家庭式經營的當地特色小店，也就是老字號。」 歐洲有40多個國家，行程安排也充滿挑戰。史蒂夫斯認為，不需要跟隨潮流去熱門景點。 Rick Steves：「第一次造訪歐洲的人，要假設你會再來。不要什麼都想做，因為你不可能什麼都做。40年來，我每年都會去歐洲100天。我還有很多東西想看。第一次旅行，我會去最簡單的英國。下一次旅行，我會去歐洲大陸。下一次旅行，我會去一些比較有挑戰性的地方，意大利、希臘或土耳其。然後你就會適度地適應文化衝擊，所以它會隨著經驗累積而增長。小心夏天的炎熱和人潮。這是最困難的事情。」 他認為，最佳旅遊時間取決於想要做什麼。他會在春天時候去地中海，在夏天去阿爾卑斯山以北或英國。 新唐人電視台記者郭約希、 李佳音洛杉磯採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/26/a103962319.html