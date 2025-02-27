专家：为重振经济 朝鲜计划重新开放国际游客入境

上星期，一小群外国游客访问了朝鲜。除了去年曾前往朝鲜的一批俄罗斯游客之外，他们是五年来第一批进入该国的国际游客。 专家表示，这最新一次的旅行表明，朝鲜可能正准备全面恢复国际旅游，以引进急需的外汇来重振陷入困境的经济。 总部位于北京的英国旅行公司高丽旅行社(Koryo Tours)表示，他们安排了为期五天的行程，从2月20日至2月24日，共有13名国际游客前往朝鲜东北部边境城市罗先，这里是朝鲜经济特区的所在地。 高丽旅行社总经理西蒙·科克雷尔(Simon Cockerell)表示，这些游客来自英国、加拿大、希腊、新西兰、法国、德国、奥地利、澳大利亚和意大利，他们从中国经陆路进入朝鲜。 他表示，这些游客在罗先参观了工厂、商店、学校，以及现任领导人金正恩已故祖父金日成和父亲金正日的雕像。 科克雷尔说：“自2020年1月以来，朝鲜一直对所有国际游客关闭边境，我们很高兴终于在朝鲜最北端的罗先地区找到开放的机会。” “我们的首发旅行团已经结束，现在更多的团体和私人游客正在安排前往当地的行程，”他补充道。 新冠疫情爆发后，朝鲜迅速禁止游客入境，驱逐外交人员，并严格限制边境交通，实施全球最严厉的防疫措施之一。不过自2022年以来，朝鲜一直在逐步放松限制并重新开放边境。 2024年2月，朝鲜接待了大约100名俄罗斯游客，成为疫情后首批以观光为目的入境的外国人。这让许多观察人士感到惊讶，因为外界普遍认为疫情过后的第一批游客将来自中国，中国是朝鲜最大的贸易伙伴和主要盟友。 韩国统一部援引俄罗斯官方数据称，2024年全年共有约880名俄罗斯游客访问朝鲜。目前中国赴朝鲜的团体旅游仍处于停滞状态。据韩联社日前报道，中国旅行社“知行合逸”此前推出的“朝鲜罗先四日游”虽原定于2月24日发团，但却因某些原因未能成行。 这显示出，随着朝鲜向俄罗斯提供武器和军队以支持其对乌克兰的战争，其与俄罗斯之间的关系已经变得日益密切。据韩国媒体星期四(2月27日)援引该国情报机构的消息报道，朝鲜已向俄罗斯增派军队，但具体规模尚不清楚。 专家表示，由于中国不愿加入朝鲜和俄罗斯的三方反美联盟，朝鲜和中国的关系有所降温。 在疫情爆发之前，旅游业是朝鲜获取外汇简单且合法的方式之一，朝鲜是世界上因其核计划而受到最多制裁的国家之一。 朝鲜预计将于6月在东海岸开放一个大型旅游景点。今年1月，当美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)提及自己与金正恩的良好关系时，他说：“我认为他拥有极大的公寓开发潜力，他拥有大量的海岸线。”这里可能指的是朝鲜东海岸的旅游开发区。 韩国情报机构智库国家安全战略研究所(INSS)专家李相根(Lee Sangkeun，音译)表示，中国游客的回归将是朝鲜旅游业盈利的关键，因为在疫情爆发前，中国游客占朝鲜国际游客总数的90%以上。他说，过去每年有多达30万中国游客访问朝鲜。 “朝鲜一直在大力投资旅游景点，但国内需求并不大，”李相根表示。“我们可以估计，朝鲜现在想恢复国际旅游业，吸引大量外国游客。”