郭富城妻子機場被搶：證件、銀行卡全丟了 【新唐人北京時間2025年02月28日訊】香港明星郭富城的妻子方媛日前在網上自曝，在機場被人搶走一個手提包，證件和銀行卡都丟了，已報警但至今沒有找回來。 2月26日下午，方媛在微博晒出兩張包包的照片，並在貼文中寫道：「剛到米蘭機場包就被搶了。提醒大家看管好自己的貴重物品，包裡面有皮夾子和我所有的證件及銀行卡，還有一台相機，以及一些重要資料，還有機會找到嗎？」 方媛發文時的IP定位在米蘭－馬爾彭薩機場。照片中顯示，她的一個價值約3萬港元的黑色Dior包包被人搶走。 郭富城妻子被搶包事件引發關注，方媛在評論區回覆網友稱：「已經報警了，還好手機放口袋裡了。」 不少網友給她提供建議，希望能幫她找到遺失的證件等，減少損失。 有網友說：「快找找附近垃圾桶，小偷有可能把值錢的東西拿走然後把證件和比較有辨識度的包扔垃圾桶。」 也有網友表示：「基本上沒機會了，不過你可以試試去附近垃圾桶找一下，小偷一般偷了錢後證件會扔掉，找不到的話抓緊去大使館補辦證件。還有就是，抓緊用別人的手機給銀行打電話給你鎖卡。」 還有網友建議：「先快凍結銀行卡吧，小心被盜刷。」 27日晚，方媛在社媒再次發文回應此事。她表示包包被搶後已報警並尋求中共駐米蘭大使館協助。「目前一切安好，今天開始正常工作了」。 有網友在評論區詢問：「包包是找回來了嗎？還是在找呢？」 方媛回覆道：「目前還沒有找回。」 一名在米蘭擔任的士司機的華人表示，搶包這類案件在當地時有發生，被搶走的財物通常很難找回，建議受害者儘快報警並補辦相關證件。 當地一位華人告訴九派新聞，在米蘭或在整個歐洲旅行都要看好隨身物品，可能有小偷會盯著亞洲面孔，「因為亞洲面孔會帶比較多財物，在路上不要玩手機，也不要太晚在外面閑逛」。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/02/28/a103962907.html