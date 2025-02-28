泰国将维吾尔族人遣返回中国后，美国驻曼谷大使馆发布安全警示

在泰国政府将40名寻求政治庇护的新疆维吾尔族人秘密遣返回中国一天之后，美国驻曼谷大使馆星期五（2月28日）向在泰国的美国公民发布一项安全警示，要他们提防随后可能出现的报复性暴力袭击事件。 泰国政府星期四无视联合国以及国际人权组织的呼吁，坚持将40名在泰国已被关押十多年的维吾尔族人遣返回中国。此举遭到联合国难民署、多国政府和国际人权组织的谴责，因为他们担心这些人被遣返中国后有可能遭遇酷刑和长期监禁的风险。 此前遣返曾导致暴力报复 “过去同样的遣返曾导致报复性暴力袭击，”美国驻泰国大使馆星期五在其官网上发布的安全警示指出。 300多名维吾尔族人2014年越境从中国逃入泰国后在曼谷被捕。泰国政府2015年7月将其中109人违背他们的意愿遣返回中国，曾引起国际上的谴责。另有173人，其中绝大多数是妇女和儿童被送往土耳其。其余53人滞留泰国，寻求政治庇护，直至星期四其中40人被遣返回中国。 泰国2015年将首批维吾尔族人遣返回中国一个月之后，曼谷市中心商业区的四面佛庙宇附近发生一起爆炸案，导致20人死亡和125人受伤。这也是泰国历史上伤亡最惨重的一次暴力袭击事件。 泰国政府当时的调查结论说，这次暴力袭击与当局打击人口贩运集团的行动有关，并没有将人口贩运集团与维吾尔族人直接联系起来。但是当局逮捕了两名来自土耳其的维吾尔族人，而这两人的庭审因一再拖延目前仍在进行中。 根据路透社的报道，日本驻曼谷大使馆也在维吾尔族人被遣返回中国后，通过电邮向在泰国的日本公民提出安全警示。 “这并不意味着对泰国风险评估的变化，”路透社援引日本大使馆的电邮说。 路透社曾联络泰国外交部，寻求对美日大使馆发布安全警示的评论，但是没有立即收到回应。 旅游业是泰国经济的一个重要支柱，2024年接待超过3500万人次的国际游客，而中国连续多年成为泰国最大的旅游客源国，去年前往泰国的中国游客达到673万人次。 遣返维吾尔族人遭到多方谴责 人权观察（HRW）星期四发表声明，抨击泰国政府在稍早公开保证不会遣返这些维吾尔族人后又将他们遣返。 “泰国公然违反其国内法和国际法义务，将在押维吾尔人移送中国，使他们被送到中国后面临酷刑、强迫失踪和长期监禁的高度危险，”人权观察亚洲区主任伊莲·皮尔森（Elaine Pearson）星期四发表声明说。 美国、英国、德国、欧盟先后发表声明，谴责泰国对维吾尔族人的遣返行动，同时呼吁中国政府保障被遣返者的人权。 美国国务院马尔科·卢比奥（Marco Rubio）对美国盟友泰国的这一行动感到震惊，欧盟和联合国难民署则指责泰国“明显违反”了其国际义务。 澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）星期五也发表声明，对泰国政府的行动表达强烈不满。