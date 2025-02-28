南洋盃：申真諝勝王星昊 零封對手成功登頂 【新唐人北京時間2025年02月28日訊】首屆「南洋盃世界圍棋大師賽」在新加坡東方文華酒店落幕，韓國圍棋第一人申真諝九段在決賽三番勝負第2局中，逆轉中國大陸「希望之星」王星昊九段，從而以2:0的總比分加冕冠軍。 2月26日決賽首局，申真諝執白屠龍大勝，先拔頭籌。27日休戰一天，28日展開第2局的較量。 本局交換黑白，由申真諝執黑先行。開局前50手，二人落子如飛，幾乎全部命中人工智能推薦選點，彰顯平時訓練都極為用功。 進入中盤，雙方的遭遇戰首先在右下角打響。王星昊撞厚了黑「三角」三子，倒幫黑棋成勢，申真諝原本只需簡明做活右下黑子，就可占據主動。然而黑67斷，用力過猛適得其反，至白76挺頭，黑棋大虧。 王星昊得理不饒人，拉出中腹白三子與黑棋交戰，黑89有些隨手，被白90、92手將黑棋筋貼死，白棋優勢歷然。 劣勢下，申真諝依然保持鎮靜，並開始威脅白左下角。王星昊希望以攻為守，騰挪做活，但白102托，卻是一步緩手。實戰黑103長，先下手為強，脫先連回右邊三子，奪取了白「三角」大龍的根據地，價值巨大。 王星昊見對手毫不理會，心有不甘，白104跳封黑棋，繼續施壓。但申真諝藝高人膽大，竟然再次脫先，搶占黑105手——雙方必爭之要點。這步棋也成為決定本局勝負的關鍵。 黑棋在上方連下兩手，白棋損失慘重，王星昊唯有通過攻擊下邊和左邊黑子獲利，才能挽回損失。然而短短幾個回合至黑125手，申真諝就將兩塊黑棋分別做活，展現了高超的治孤能力。王星昊竹籃打水一場空，敗局已定。 後半盤，白棋雖竭力追趕，但無奈對手穩如泰山，自己毫無勝機。行至黑227手，王星昊停鐘認輸。申真諝直落兩局，以2:0的總比分加冕首屆「南洋盃」。 全局棋譜：申真諝 執黑中盤勝 王星昊 賽後在被問及棋局過程時，申真諝講：「當大龍全部活了之後，我認為已經逆轉了，進入收官階段時覺得自己能贏了。王星昊確實是一個非常難對付的對手，我能獲勝可能是因為經驗更豐富，如果下次決賽再遇到他，比賽勢必更艱難。」 同時他還表示，在年初的「農心盃」和「南洋盃」都獲得勝利，今年開局很順，感到十分高興。但自己不會滿足於此，未來仍會全力以赴。 在前一天的季軍爭奪戰中，中國大陸棋手李欽誠九段以1¼子的優勢擊敗隊友黨毅飛九段，摘得季軍，黨毅飛獲殿軍。 「南洋盃」由新加坡圍棋協會和中國圍棋協會共同主辦，採用中國圍棋規則，黑方貼3¾子；規定每方基本用時2小時，每下一步棋加15秒，時間耗盡判負。冠軍獎金25萬新加坡元（約合18.68萬美元），亞軍獎金10萬新加坡元（約合7.47萬美元）。 （轉載大紀元/責任編輯：葉誠允） 更多