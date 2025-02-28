【美國聚焦】川普簽行政令 定英語為美官方語言 美國情報警告中俄加緊招募不滿聯邦員工 【新唐人北京時間2025年03月01日訊】接下來，請看本期的美國聚焦。 川普簽行政令 指定英語為美官方語言 白宮表示，美國總統川普於週五簽署了一項行政命令，正式將英語指定為美國的官方語言。 這項命令將推翻前總統克林頓（Bill Clinton）時期的一項規定，要求政府機構及獲得聯邦資助的機構為非英語使用者提供語言協助。 美國一直以來被稱為「文化大熔爐」，全國使用的語言多達350種。 美國情報警告：中俄加緊招募不滿聯邦員工 美國情報顯示，中共和俄羅斯正在透過領英（LinkedIn）等平台，招募那些對美國政府不滿的聯邦員工，特別是已被解僱或擔心即將失業的人。 他們鎖定了擁有安全許可的前員工，以及仍在試用期、可能面臨裁撤的人，目標是獲取美國關鍵基礎設施和政府機構的機密情報。 美國海軍犯罪調查局（NCIS）的一份機密文件也證實了這一點，並指出外國情報機構正利用、TikTok、小紅書和紅迪網（Reddit）等社交平台，尋找合適的招募對象。 紐約前僑領安全忠將受刑 檢方提判最高60個月 涉嫌協助中共在美國執行「獵狐行動」的前紐約山東同鄉會會長、法拉盛安僑酒店老闆安全忠，以及他的女兒安光陽，預計將在3月份被判刑。 安全忠的律師曾向紐約法庭建議，以「監督釋放」作為最終判決，但檢方週二向法庭提出建議，要求判處他最高60個月監禁，遠超過他所希望的7個月已服刑期。 檢方認為，這樣的判決才能起到警示與威懾作用。 北卡男企圖向華企出口敏感技術