美無人機祕密協助墨西哥追捕毒梟頭子 【新唐人北京時間2025年03月01日訊】在一項祕密的雙邊安全行動中，美國自墨西哥機場部署無武裝無人機，對販毒集團進行監視，並協助令包括華金·「矮子」·古茲曼（Joaquín “El Chapo” Guzmán）及其同夥在內的毒梟落網。美墨官員證實，這些隱密行動已成為打擊毒品犯罪的重要方式之一。 據《華爾街日報》報導，這些無人機的監視活動由美國國土安全部（DHS）和中央情報局（CIA）在墨西哥軍方的要求下執行，對追蹤販毒活動、識別祕密毒品實驗室及協助大規模毒品查緝發揮了關鍵作用。這些行動中主要使用了 MQ-9 Reaper（MQ-9 收割者）無人機，其反恐能力眾所周知。它能從2萬英尺（約6,100公尺）高空拍攝高解析度影像，為執法部門提供重要情報。 墨西哥國防部長特雷維拉（Ricardo Trevilla）透露，最近在美國無人機提供的情報協助下，逮捕了伊凡·阿奇瓦爾多·古茲曼（Iván Archivaldo Guzmán）安全頭目。伊凡是「矮子」古茲曼之子，也是墨西哥最具勢力的販毒組織——錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）內的重要人物。該集團目前正陷入爭奪勢力範圍的激烈火拚。 美國無人機的監視活動在多次重大行動中發揮了關鍵作用。2013年與2016年，無人機情報協助逮捕了曾兩度越獄的「矮子」古茲曼。而最近的2023年1月行動中，無人機成功定位奧維迪奧·古茲曼（Ovidio Guzmán），即「矮子」古茲曼的另一名兒子，他與兄弟們繼承了家族販毒事業，並大幅擴展芬太尼（fentanyl）的生產與走私。 2023年於錫那羅亞州庫利亞坎（Culiacán）附近的突襲行動中，一架 MQ-9 收割者無人機提供即時高解析度影像給墨西哥安全部隊，幫助他們在激戰中掌握戰場態勢。當時，一架配備六管旋轉機槍的黑鷹直升機（Black Hawk）與持有50口徑狙擊步槍的販毒集團槍手激烈交火，掩護地面部隊前進。這場衝突導致約150名販毒集團成員及10名士兵喪生，最終奧維迪奧被逮捕，隨後被引渡至美國受審。