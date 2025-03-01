加拿大人權團體聯名信 促外交部制裁港共官員 【新唐人北京時間2025年03月01日訊】再來關注，加拿大各地10個人權團體，在日前向加拿大外交部長「趙美蘭」提交公開信，敦促根據《馬格尼茨基法案》，對香港官員實施制裁。 公開信呼籲加拿大，對在香港執行鎮壓政策、破壞司法獨立並迫害民主活動人士的關鍵人物採取針對性制裁。 溫哥華支援民主運動聯合會主席Edmund Leung：「我們要告訴香港和中共，他們這些侵犯人權的人，一定有一個後果，而這個後果就是我們的制裁。」 聯盟建議制裁的15名參與鎮壓的香港官員，包括特首李家超及多名行政官員，以及參與司法鎮壓的法官。 Edmund Leung：「港版國安法之後，所有他們那些不公義的判決結果，都是非常破壞香港的法治和人權。」 週四（2月27日），香港前民主派立法會議員林卓廷等七名市民因為元朗721襲擊事件，被判處2年1個月至3年1個月的監禁。 聯盟提出的制裁措施涵蓋資產凍結、旅行禁令、公開譴責《國安法》對香港司法與人權的侵害，並與國際盟友合作追究相關官員責任。 新增文字另外，加拿大日前宣布，針對76個個人和實體的新制裁措施，其中包括20多家中國企業。 新唐人電視台記者舒璨加拿大採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/01/a103963183.html