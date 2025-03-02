穆爾西亞首演售罄 觀眾：神韻傳遞善良與救贖

【新唐人北京時間2025年03月02日訊】3月1日晚，神韻世界藝術團在西班牙穆爾西亞的演出引起觀眾熱烈反響，維克多·維列加斯禮堂的首場演出門票提前售罄，觀眾讚歎神韻演出充滿光明，不但展現出真正的中國文化，也傳遞了當今社會上所缺少的善良與人性，觀眾盛讚神韻演員的舞動毫無瑕疵，並為他們精準、完美的技藝表達敬意。 信息技術顧問Patricia Cumplido：「演出非常好，我們深深沉醉其中。是的，非常好，非常美麗，色彩繽紛，非常生動，非常富有活力。」 醫生Silvia Mejica：「演出太棒了，非常富有想像力，充滿光明、豐富的色彩，服裝非常漂亮。 我喜歡神韻歌唱家的演唱，也喜歡鋼琴演奏家， 神韻樂團的一切都非常精彩，我們坐在前排，可以近距離的觀賞到這一切。」 Patricia Cumplido：「演出真的非常感人，特別是那個關於愛與心碎的節目，講述了一對來自不同身分背景的情侶，非常令人感動。演出的故事表達，所有舞蹈演員的協調性與技巧都毫無瑕疵，一切都精確一致。所有的元素放在一起真是恰到好處。那些（舞台上）繽紛的色彩也蘊含著深意。」 連鎖酒店集團總監Salvador Sánchez Castillo：「演出中不光色彩傳遞出了感動，舞蹈與樂器也同樣在傳遞著感動，那位二胡演奏家，她的演奏也非常令人感動。」 企業主Mila Ward：「我喜歡演出的詼諧幽默，以及神韻將高科技背景天幕與舞台演出結合在一起。這種方式非常創新，有趣又新穎。」 觀眾盛讚神韻展現出真正的中國文化，傳遞了社會上所缺少的善良與人性，並為神韻演員精準、完美的技藝表達敬意。 律師事務所老闆Juan Francisco Pomares Soriano：「神韻本質上是在傳遞著善良的哲學，這是最重要的。儘管我們身處這樣的社會，卻仍然擁有被救贖的機會，讓我們能夠自我救贖並找尋善良。」 Patricia