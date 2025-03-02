薩爾茲堡首演售罄 主流：神韻之美能拯救世界

【新唐人北京時間2025年03月02日訊】3月1日晚，奧地利薩爾茲堡迎來了神韻新紀元藝術團在當地的首場演出。門票早就提前售罄，主流觀眾為神韻的精彩演繹深深震撼。作家瑪麗亞·肖伯（Maria Schober）女士表示，神韻之美能拯救世界，她會將從演出中獲得的靈感融入下一本書的寫作中。 作家Maria Schober：「我非常、非常喜歡神韻，她令我備受啟迪。我在經歷全新事物時，尤其看到這些色彩、這樣強力的節奏，真的非常放鬆，因為我全神貫注地享受著看到的一切。演出中充滿了驚喜和新奇——一支舞蹈、一個跳躍、一聲歌唱，就像剛才聽到的這首歌一樣，這些時刻令我深深沉醉，感覺無比美妙，非常放鬆、特別開心。」 公司老闆、稅務顧問Albert Ankenbauer：「觀看神韻真的非常物超所值。我多年來一直想看，但總是沒能抽出時間。現在我們總算看到神韻了，而且被演出深深震撼了。」 Maria Schober：「我可以好好想想，將神韻帶給我的靈感融入我下一本書的寫作中，特別是這種女性特質。對我來說，這種女性特質和美感太重要了。陀思妥耶夫斯基曾說過：『美將拯救世界。』在神韻這樣的演出中，我真切地感受到這種美，只有神韻之美能拯救世界。」 Albert Ankenbauer：「演出中絢麗豐富的色彩、整套編舞以及舞蹈的呈現和講故事的手法，全都令人驚豔。神韻真的獨具特色，是一場色彩的盛宴。」 公司老闆、稅務顧問阿爾伯特·安肯鮑爾（Albert Ankenbauer）先生表示，神韻非常美妙地展現了創世主降臨的場景，與人們的期待完全一致。 Albert Ankenbauer：「節目中展現的創世主，與人們在夢境中期待的完全一致，符合人們的想像和對未來的憧憬。我也感受到這一點。神韻非常美妙地展現了創世主降臨的場景。」 Maria Schober：「我真的必須承認，此時此刻我被深深震撼了，所以我目前無法對整台節目進行分析，只有一個宏大、絢麗而美妙的畫面完整地印在我的腦海中。」 Albert Ankenbauer：「中國（傳統）文化是一種古老的文化，因為共產主義的影響幾乎消失殆盡。而神韻展現的信仰，也與我們歐洲文化完全相容。」 Maria Schober：「我非常感佩神韻的精神內涵。特別是，我總能將其與我的基督教信仰相關聯，並感受許多共同點，這讓我非常欣喜。」