穆爾西亞票房售罄 觀眾意猶未盡 盼再觀神韻

【新唐人北京時間2025年03月03日訊】3月2日下午，神韻世界藝術團在西班牙穆爾西亞的演出一票難求，維克多·維列加斯禮堂的三場演出門票早已提前售罄，觀眾反響持續熱烈，演出結束後，藝術家兩度謝幕。觀眾盛讚神韻演員，希望能夠再次觀看神韻。並譴責中共剝奪自由，為神韻無法在中國上演表示遺憾。 稅務顧問José Manuel Riquelme：「神韻充滿斑斕的色彩，舞蹈跟一切元素都很精彩，神韻演員表現得非常出色。」 前連鎖餐廳老闆Eulalia Madrid Ingles：「我非常喜愛神韻舞蹈演員的儀態和她們的協調性，我愛神韻音樂，樂團非常精彩出色。一切都配合得非常好：神韻樂團、舞蹈動作、以及高科技背景天幕的3D效果。當演員開始舞動時，結合著高科技背景天幕，你幾乎無法分辨現實與虛擬的區別，真是太棒了，非常美妙。我推薦神韻，今天來這裡是一個很好的決定。我感到很開心。」 José Manuel Riquelme：「讓我印象最深刻的是，男女舞蹈演員的表現非常出色，他們的同步性與協調性如此之好，真是讓我們非常喜愛。」 觀眾讚歎神韻展現真正的中國文化，對神韻無法在中國上演表示遺憾，並譴責中共剝奪自由。 前物流公司經理Susanne Renn：「演出中最讓我印象深刻的就是神韻所展現的真正中國文化，毫無疑問，我認為神韻將這呈現得非常好。甚至比實際上的（中國）更美好，當看到所有這些傳統和歷史，我覺得，雖然這是一場演出，但這就是中國該有的樣子。我真的很喜愛神韻，演員的舞蹈和技巧非常精準，我必須說，我十分喜愛。」 Eulalia Madrid Ingles：「遺憾的是在神韻演員自己的國家（中共治下的中國），卻無法上演神韻。這真的很遺憾，神韻是藝術，是文化，也是人們日常生活的一部分，她非常美妙，遺憾的是卻無法在中國上演。限制人們的思想和情感表達真是令人難過，這是一種對自由的剝奪。」 觀眾意猶未盡，表示希望能夠再次觀看神韻。 Eulalia Madrid Ingles：「我絕對會推薦人們來看神韻，太精彩了！我將會是第一個再去看神韻的人。我一定會再看一次，我一定會再看一次！我一定會再來看一次神韻！當我再去看的時候，我會推薦給人們。原本組織這次旅行的人