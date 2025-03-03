神韻驚豔奧地利 主流：驚喜萬分 震撼感動

【新唐人北京時間2025年03月03日訊】3月2日下午，神韻新紀元藝術團在奧地利薩爾茲堡的第二場演出再度售罄，演出驚豔奧地利觀眾，帶給人們萬分驚喜、百般感動。從業多年的前奧地利酒店老闆波利策（Pöllitzer）夫婦表示，演出精彩絕倫、震撼人心，令他們深受感動。 前酒店老闆Margit Pöllitzer：「演出精彩絕倫，舞台設計美妙無比，色彩震撼人心，演員們的舞蹈技巧更是美得無以言表。我們真的非常喜歡神韻。」 製藥業商務關係經理Bernhard Lebic：「留給我最深刻印象的，是演員們在技藝上的協調一致和藝術表現力，以及絢麗的色彩和美妙的音樂。」 前酒店老闆Florian Pöllitzer：「我必須說，演出令我驚喜萬分。我們懷著好奇心來觀賞神韻，整台演出的舞台設計和節目的震撼力深深地打動了我們，留給我們極為深刻的美好印象。」 Bernhard Lebic：「演出非常神奇，帶給人驚喜，節目中（演員）展現的精準同步尤其令人難忘。我剛才跟我太太提到，演出過程中的精確度、每個細節，全都令人驚歎，整台演出的品質也如神話一般高超。」 Margit Pöllitzer：「演出中有兩個節目尤其令我深受感動：一個是關於愛情的故事；另一個是女高音獨唱，同樣與愛有關，真的令我無比震撼。那是一個典型的印證『愛能戰勝一切』的故事，是一個非常美妙的主題。」 Bernhard Lebic：「神韻的音樂將當代交響樂與非常、非常厚重的中國元素結合在一起，非常美妙、獨具特色，也令人耳目一新。」 前酒店老闆瑪吉特·波利策（Margit Pöllitzer）女士表示，演出讓她明白了中國傳統文化中的美好信仰：人們來自天上，並將在機緣成熟時，回歸天國世界。 Margit Pöllitzer：「演出真的令我驚喜萬分。我對整個中國歷史並不是太了解，今天明白了，原來其中有如此深厚的信仰：數千年前，人們從天堂降臨人間，這令我耳目一新。這是個美好而偉大的信念，我非常喜歡。當機緣成熟時，人們終將回歸天國世界，真的太美好了。」 Florian Pöllitzer：「讓我感動的是，演出以生動有趣的方式，傳遞了中國的傳統文化，讓人們從另一個視角來欣賞她。正如我之前所說，演出留給我們極為深刻的美好印象。」 Bernhard