泰国研究在泰柬边境修建边境墙，遏止非法越境活动

随着旨在摧毁庞大的非法电信诈骗中心网络的跨国努力正在加大，泰国政府周一（3月3日）表示，正在研究在与柬埔寨接壤的部分地区修建一堵边境墙，以防止非法越境活动。 路透社报道说，泰国警方上周末从柬埔寨当局接收了119名泰国公民。此前，柬埔寨在边陲小镇波别（Poipet）进行了一次搜查，从一个电诈中心解救了超过215人。 “如果要做，将如何完成？结果如何以及它将如何解决问题？这需要进行研究，”泰国政府发言人吉拉育（Jirayu Houngsub）在谈到隔离墙提议时说，但没有具体说明这堵墙的长度。 柬埔寨政府的一位发言人拒绝就隔离墙的提议置评。柬埔寨外交部发言人没有立即回应置评请求。 泰国和柬埔寨的边界线为817公里。泰国国防部此前曾提议修建一堵墙，以封锁泰国沙缴府和波别之间55公里长的天然过境点，目前该过境点仅由铁丝网保护。 目前，相关国家对这些电信诈骗中心的打击范围正在扩大。这些电诈中心利用互联网联系潜在受害者并从东南亚进行全球大规模金融欺诈，尤其是那些位于泰国与缅甸和柬埔寨漏洞百出的边境地区的诈骗中心。 据联合国统计，近年来有数以十万计的人被犯罪团伙贩运到这些电诈中心从事诈骗活动。缅甸至少有12万人和柬埔寨另有10万人可能被迫从事利润丰厚的在线诈骗。许多人被高薪工作的虚假承诺所诱惑。 泰国警方曾表示，自2022年3月以来，仅在泰国，电信诈骗受害者的经济损失就达到800亿泰铢，约24亿美元。 华府智库美国和平研究所(United States Institute of Peace)2024年5月的报告指出，网络诈骗针对全球数百万名受害者，每年可骗得640亿美元不法收入。 这些电信诈骗中心已在该地区运作了多年。但中国演员王星一月初遭人以拍摄工作诱骗前往泰国，随后被拐卖到缅甸电诈园区的失踪事件，在社交媒体引起广大关注，促使中国驻泰使领馆及泰国警方介入调查，王星随后获救返国。 王星事件也掀起中国罕见的草根运动，共搜集到近1,800个据称被迫在缅甸电诈中心的中国人的姓名。 此后，舆论的压力迫使中国和东南亚国家加大了打击诈骗中心的努力，包括泰国切断了与诈骗中心有关的地区的电力、燃料和互联网。 在缅甸的妙瓦底（Myawaddy），七千多名被解救的外国人，其中大多数来自中国，约一千多人是其他国家的，正在等待入境泰国。泰国正在与相关国家的大使馆协调，试图简化他们的遣返流程。 两个缅甸武装团体—克伦民族军（KNA）和民主克伦佛教军（DKBA）目前控制着这七千名前诈骗中心人员，但无法将他们送往泰国。 泰国外交部表示，各机构目前正在计划未来移交获释者，但这将“根据各国大使馆或原籍国的准备情况进行”。