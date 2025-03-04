諾如病毒｜大阪名店「喜一」食客中毒停業 病徵及預防法一文看清

日本傳媒報道，連續四年獲米芝蓮一星榮譽的名店大阪「喜一」爆食物中毒事件，至今56名顧客中招，部份人證實感染諾如病毒，餐廳遭當地衞生部門勒令無限期停業。 到底前稱諾沃克病毒的諾如病毒是什麼？根據香港衞生防護中心及食物安中心解釋，諾如病毒可引致急性腸胃炎，極少量的諾如病毒，即約10-100顆粒已具傳染性，在高風險人士中染病率超過 50% 。 除食用受病毒污染的食物或水後外，接觸受污染的物品；或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播，亦可以傳播，而感染於冬天較為常見。諾如病毒病徵、傳播途徑、治理及預防方法一文看清。 大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook） 大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook） 諾如病毒｜傳染途徑 諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒，引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。不過，除食用受病毒污染的食物或水外，相關病毒也可以經過接觸或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播，其中在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，病毒都可以引致急性腸胃炎爆發。 諾如病毒｜高危群組 據衞生防護中心顯示，所有年齡組別的人士均有機會受感染，當中孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等易受感染的群組，而感染於冬天較為常見。 諾如病毒｜病徵 症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。 食物安全中心指生長在受污染水域的蠔，體內可能存在病原體，包括諾如病毒、甲型肝炎病毒、副溶血性弧菌和創傷弧菌。（資料圖片） 事實上，諾如病毒過往亦不時爆發，香港兒童醫去年7月時亦出現過諾如病毒個案組群，發言人指，該院一個兒科病房自6月30日起，先後有3名男病童（年齡由3歲至9歲）出現腹瀉等徵狀。院方為他們進行所需測試，結果均對諾如病毒呈陽性反應。他們現正接受隔離治療，情況穩定。 諾如病毒｜預防方法 1. 保持良好個人衞生