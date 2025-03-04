【美國聚焦】庫默參選紐約市長 紐約州監獄部分員工未返崗遭解雇 【新唐人北京時間2025年03月04日訊】接下來請看本期的美國聚焦。 庫默參選紐約市長 亞當斯：歡迎 前紐約州長庫默（Andrew Cuomo）上週末正式宣布參選紐約市長。 前紐約州長庫默：「我們需要更多警力進駐地鐵、高犯罪率地區，以及打擊累犯問題。因為如果人們沒有安全感，其他事情都無法順利運作，公共安全仍然是第一重要的。」 對於庫默的參選，現任市長亞當斯（Eric Adams）表示歡迎，並自信回應，「我有良好的紀錄繼續參選，我們期待著這場競選。」 紐約州監獄罷工風波未平 部分員工未返崗遭解雇 週一，紐約州官員宣布開始解僱罷工兩週、影響州監獄系統的員工。 紐約州矯正與社區監督部部長Daniel F. Martuscello：「我們真的需要員工回來，這樣才能確保監獄正常運作，維護設施內部及周邊社區的安全。」 上週，州長霍楚宣布，經過協商，州政府與工會達成協議，罷工正式結束，並要求員工必須在週六前回到工作崗位，否則將面臨紀律處分。然而，截至週日，仍有部分員工沒有返回工作崗位。 關注肺健康 應對流感 新唐人健康展3月15日登場