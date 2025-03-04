從Costco買東西避免因量大而浪費 顧客分享經驗 【新唐人北京時間2025年03月04日訊】倉儲式連鎖店Costco（好市多） 以批量購買、價格實惠而著稱。對於一些顧客來說，這有利有弊：一方面從 Costco 購買總能幫你省錢，另一方面，量大也意味著需要更多的存儲空間，或是更快地消費掉不容易保存的食物。一位退休人士總結出了應對這個問題的一些經驗。 克里斯多福·李是一家建築公司的退休老闆，家裡有四口人。他對個人理財網站「GOBankingRates」分享了他在Costco購物的經驗。 克里斯多福表示，批量購買，有助於減少自己花在商店購物上的時間，從而騰出更多的精力，用在喜歡的事情上，比如旅行或其它愛好。 同時，批量的東西，促使他必須在儲存上多花點心思；此外，人的喜好會發生變化，一些大批量購買的東西，可能還沒有用完，就被閒置在一旁，因此，在大量購買之前，一定要考慮商品的使用壽命。 以下是他從Costco批量購物時把握的原則： 1.它是一種不易腐爛的物品，或可以保存很長時間的東西（例如橄欖油或洗潔精）。 2.它是家裡常用的東西，所以保證會用完（例如衛生紙或紙巾）。 3.平均每個單位都省不少錢，並且不需過多占用儲存空間。 作為一名退休人士，克里斯多福建議從Costco 購買以下可以省錢的商品： 牙膏和Sonicare牙刷頭：好市多的這類物品比藥房或亞馬遜（Amazon）便宜。 克里斯多福購買的每支牙膏可節省約1.50美元，購買Sonicare刷頭可節省10美元。他說，牙膏可以用三個月，Sonicare可以用六個月。 雞蛋（60粒裝）：雞蛋是日常飲食經常用到的食材。克里斯多福說，Costco的雞蛋更划算，他通常會選擇有機雞蛋，但如果需要省錢，也可以選擇普通雞蛋。 洗潔精和洗滌劑：這兩樣對於日常清潔工作來說必不可少。與Costco自有品牌Kirkland 相比，克里斯多福更喜歡使用Cascade的洗潔精。對於洗滌劑，他買汰漬的，發現它比Kirkland效果更好。