【禁聞】美國會參眾議員再推法輪功保護法案 【新唐人北京時間2025年03月05日訊】美國國會參眾兩院議員日前再次推出《法輪功保護法案》，要求美國政府對那些活摘器官的主謀和共謀實施制裁，特別是針對中共活摘法輪功學員器官，以器官牟利而按需殺人的罪惡進行制裁。 美國聯邦眾議員斯科特·佩里：「這項法案是國會第一個具有約束力的承諾，目的在採取強有力的法律行動，反對迫害法輪功和強摘法輪功（學員）器官，也讓法輪功成為美國立法的核心內容。」 2月24日和3月3日，美國共和黨眾議員斯科特·佩里和共和黨參議員泰德·克魯茲，分別在參眾兩議院推出《法輪功保護法案》。 法案規定：在中共掌權期間，禁止美中在器官移植領域合作；同時啟用制裁，終止中共以國家力量支持和推動的器官摘取運動。並與盟友合作，與國際社會協調，揭露中共對法輪功的迫害，啟動針對性制裁和簽證限制。 在法案生效的半年內，美國總統向國會相關委員會提交參與活摘器官者的名單，且每年更新。而名單上的個人將面臨一系列制裁，包括禁止入境美國、凍結資產、吊銷簽證、禁止與美國人進行交易等。法案也沿用《國際緊急經濟權力法》，對違反法案者實施民事罰款或最高100萬美元的刑事罰款及20年監禁。 旅美時政評論員藍述：「美國國會出台了這麼一個保護法輪功的法案，實際上一方面它是起到了對中共起到一個警告的作用。就是說你在過去的幾十年裡面，通過滲透、通過收買，得到了一部分西方的社會資源，然後你現在通過這些社會資源的影響力，把對法輪功的迫害延伸到海外，延伸到西方世界，這個是西方各國政府是不能夠忍受的，西方政府也不會坐視不管。」 3月3日，克魯茲參議員在一份電郵聲明中告訴大紀元：中共對法輪功學員的迫害是對宗教自由和人權的侵犯，「早就該鏟除中共支持的器官摘取產業了」。 旅美時政評論員邢天行：「中共在活摘器官這方面的罪惡，越來越引起國際社會的更多的良知人士的關注，中共的罪惡一旦通過法案立法來追究，就能在最大程度上在人權保護這方面得到一個新的提升。」 2006年3月，中共活體摘取法輪功學員器官的罪惡首次在國際社會曝光，這一罪行長期沒有得到制裁，受害者逐漸擴大到了中國社會各個階層。 邢天行：「這個法案一旦被通過，它也可以對那些與美國有聯繫的，或者是重視國際聲譽的個人，產生一些震懾的作用。比如擁有美國的資產，或者是計劃旅行的官員或醫生，對這部分人就有很大的震懾和約束。還有中共一直否認活摘器官這樣的罪惡。如果《法輪功保護法案》通過之後，等於國際社會確認中共犯下的這樣的罪行。」 佩里眾議員發電郵給大紀元聲明說：「美國作為全世界自由的燈塔，當中國共產黨對法輪功學員進行系統性的酷刑、監禁和強制摘取器官時，美國不能保持沉默」，「中共及其支持者必須對這些暴行負責。」 邢天行：「美國一旦通過了這樣的保護法案，就會影響到其他民主國家，有可能有不少國家就會跟隨美國的步伐，也採取同樣的措施。這樣的話，對於中共在人權迫害上是極大的一個震懾和抑制的作用。」 目前中共正在海外，包括美國，發動新一輪對法輪功的迫害，意圖藉此迴避國際社會追究其活摘罪行。 邢天行：「去年《法輪功保護法案》在眾議院得到了通過，但是由於換屆選舉，在參議院這個案子沒有得到優先的預設。因此在今年又重新提了出來。對於中共來講，它一定有很大的壓力，所以它們加緊在海外，動用它們一切的力量來對法輪功進行抹黑，試圖阻止和影響在美國的議員來對《法輪功保護法案》進行干擾。如果說《法輪功保護法案》被通過，也是對中共這種延伸迫害的最有力的回應和回擊。」 旅美時政評論員邢天行指出，《法輪功保護法案》一旦通過，也將彰顯美國在人權方面的確起到世界「自由民主」燈塔的作用。 編輯/採訪/李韻 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/04/a103964172.html