泰国首次逮捕100位参与经营柬埔寨电诈中心的泰国国民

泰国警方周三（3月5日）拘留了涉嫌参与柬埔寨一个电诈中心经营的100人，这是泰国首次在打击跨国电诈活动中逮捕泰国国民。 路透社报道说，泰国皇家警察总监塔猜·皮萨尼拉布特（Thatchai Pitaneelaboot）表示，还向两位被指称为“帮派头目”的中国国民发出了逮捕令。上个月，泰国和柬埔寨警方对位于边陲小镇波别（Poipet）的一个电诈中心进行了搜查，有关当局从这个电诈中心带走了超过215人。 今年2月，缅甸将第一批从几个诈骗中心带走的260人送往泰国。到目前为止，已有来自20多个国家的约7,000人被解救，绝大部分是中国人，其中一些人正在努力返回家园。 泰国当局称，他们中的大多数人是人口贩运的受害者，而曼谷正在协调他们的遣返工作。 泰国警方表示，周三被捕的100人是经营电诈中心的犯罪团伙的一部分。 皇家警察总监塔猜说，他们通过冒充政府官员来欺骗受害者。他估计有1,000多名泰国人仍在跨境电诈中心做事。 “这些诈骗中心是跨国犯罪组织，由外国人与泰国人一起经营，以欺骗泰国人，”他说。 泰国警方曾表示，自2022年3月以来，仅在泰国，电信诈骗受害者的经济损失就达到800亿泰铢，约24亿美元。 华府智库美国和平研究所(United States Institute of Peace)2024年5月的报告指出，网络诈骗针对全球数百万名受害者，每年可骗得640亿美元不法收入。 泰国总理佩通坦·钦那瓦（Paetongtarn Shinawatra）3月3日下令研究在与柬埔寨接壤的部分地区修建一堵边境墙的有效性，以防止非法越境和其他非法活动。 泰国和柬埔寨的边界线为817公里。泰国国防部此前曾提议修建一堵墙，以封锁泰国沙缴府和波别之间55公里长的天然过境点，目前该过境点仅由铁丝网保护。 目前，相关国家对这些电信诈骗中心的打击范围正在扩大。这些电诈中心利用互联网联系潜在受害者并从东南亚进行全球大规模金融欺诈，尤其是那些位于泰国与缅甸和柬埔寨漏洞百出的边境地区的诈骗中心。 据联合国统计，近年来有数以十万计的人被犯罪团伙贩运到这些电诈中心从事诈骗活动。缅甸至少有12万人和柬埔寨另有10万人可能被迫从事利润丰厚的在线诈骗。许多人被高薪工作的虚假承诺所诱惑。 这些电信诈骗中心已在该地区运作了多年。但中国演员王星1月初遭人以拍摄工作诱骗前往泰国，随后被拐卖到缅甸电诈园区的事件在社交媒体引起舆论轰动，促使中国驻泰使领馆及泰国警方介入调查，王星随后获救返国。