LTN經濟通》被中國帶衰的首富？遭川普鎖定

現年96歲的香港首富李嘉誠是亞洲最有影響力的商人之一。（路透資料照） 李嘉誠經營巴拿馬運河港口 川普視為威脅 歐祥義／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕現年96歲的香港首富李嘉誠是亞洲最有影響力的商人之一，李嘉誠自2018年退休後，一直相當低調，不過李嘉誠本人及旗下集團的一舉一動仍備受關注。美國總統川普上任後，誓言要奪回巴拿馬運河的控制權，直指「中國正在經營巴拿馬運河」，這番言論也讓握有港口特許經營權的李嘉誠再度成為話題人物。 巴拿馬運河根據1999年簽署的條約，在同（1999）年割讓給巴拿馬，而李嘉誠的長江和記實業旗下子公司和記港口根據1997年簽署的協議，拿下巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權，並在2021年將營運協議延長至2047年。 請繼續往下閱讀… 在巴拿馬的5個港口之中，和記經營的2個港口是最大的，分別位於巴拿馬運河兩端，根據官方數據，和記港口去年共為巴拿馬運河39％的貨櫃輪船提供服務。隨著北京收緊對香港的控制，川普政府指出，中國可以利用其對一家港企的影響力，迫使巴拿馬限制美國在該港的貿易。 《富比士》最新公佈2025年富豪榜，李嘉誠以377億美元（約新台幣1.24兆元）身家蟬聯香港首富，在全球富豪榜上則排名第38名。李嘉誠作為香港首富建立跨國港口商業王國，如今卻被國際視為「中國企業」看待，並淪為各國狙擊目標，國際聲譽因此蒙上陰影。 李嘉誠建立世界最大的跨國港口商業王國，業務遍布全球24個國家，涉及多達53個港口。（彭博資料照） 李嘉誠在24國擁53港口 李嘉誠在1950年創業，成立長江塑膠廠，以塑膠花起家。公司快速發展下，李嘉誠進軍房地產業多元化投資，1960年代獲得龐大的獲利，並在往後數十年逐步擴張至其他產業。1979年，李嘉誠以6.39億港元收購英資第2大洋行、當時市值約60億港元的和記黃埔22.4％股權，隔年進一步將持股擴大至41.7％。隨著李嘉誠成功控制和記黃埔，長江集團幾乎是富可敵國。 事業版圖擴大的同時，李嘉誠也開始擴大全球觸角，長江集團1980年代開始在加拿大投資房地產和能源產業。1991年，隨著李嘉誠的長江集團成為首個華人港資收購英國主要貨櫃港菲力斯杜港（Port of Felixstowe）後，港口業務急速向世界各大洲擴張，建立世界最大的跨國港口商業王國。 目前業務遍佈全球24個國家，涉及多達53個港口，在全球貿易、物港樞紐以及戰略位置發揮世界重要影響力。撇除中國和香港之外，海外港口最多集中在歐洲，包括荷蘭、德國、英國、波蘭等地，控制大部分連接歐洲大陸與全球的重要航道。 2015年傳出「李嘉誠從中國撤資」，李嘉誠也在同年將長江實業與和記黃埔合併改組，並遷至開曼群島註冊。（彭博資料照） 李嘉誠與江澤民親近 習時代大舉出脫中國資產 李嘉誠與中國的關係長期以來也受到關注，1989年中國爆發六四天安門事件，外資大舉撤離中國，李嘉誠反而選擇進軍中國市場，成為香港在中國最大的投資者，後來李嘉誠把中國的投資組成長江基建，在中國的能源建設佔有重要份量。