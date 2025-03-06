原声带·邢鉴：残酷青春流亡 秘密跨国抓捕

这是2019年11月25日，曼谷一间公寓的监控摄像头拍下的画面。当时，中泰警方以逮捕“红通”犯的名义，发起联合抓捕。 我们的主人公，也就是视频中被抓捕的这名年轻人叫邢鉴。 邢鉴：这个视频是泰国移民局警察在抓捕我之前和房东正在沟通。 这个抓着我脖子的人就是泰国移民局的警察。我的两个手中间上面放了一块布， 他们给我挡着点手铐。 这里面也有中国公安，当时中国公安穿的是便衣。 我那血泪斑斑的成长路 1996年，邢鉴出生在中国河南一个普通的农民家庭。幼年时，他遭遇了一场惨烈的车祸，险些丧命。事后，肇事的酒驾司机拿出七万元赔偿款，却被几名地方官员贪污。 邢鉴：当时我们那儿主管交警队的副局长，他就说：我吃了，喝了，嫖了我一毛钱都不给你。 邢鉴的父亲邢望力，性格刚烈，认死理儿。为了讨还公道，他带领一家四代人走上了漫漫上访路。 这是11岁的邢鉴和13岁姐姐在北京南站的 “上访村”。 邢鉴：我感觉我的童年就在奔波、逃亡，躲避警方的追捕、截访、绑架、虐打。你认为你上访你就可以讨要公道，但是事实不是这样的，在公权力这种没有束缚的状态之下，你是没有办法去讨要这个公道的，因为他权力比你法律更有力量。 我奶奶、我姥姥还有我姐姐、我妈妈，包括我父亲，他们都被判刑过。我父亲次数比较多，他反反复复大概有十年。 2012年，因为上访，邢鉴的父母再度失去自由。还在读高一的他辍了学，开始为营救双亲奔走。 他在网上发布了一封求援信后，地方官员去抄家，他只能逃到别的城市，躲到网吧里，边哭边继续写求援信。 我就15、6岁，就在社会底层开始奔波了。全国各地到处跑，自己买车票，自己坐火车，自己在中国大陆流亡。当时我特别特别的绝望，因为我无路可走。后面有追兵，前面一片茫然，不知道怎么办。 黄琦伯父像我的一座山 绝望中，邢鉴联系了 “六四天网”。那是当时中国为数不多的揭露当局黑幕、为弱势群体发声的网站。网站创办人是知名人权捍卫者黄琦。