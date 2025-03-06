中国总理承诺发放育儿补贴：网民期待落实，专家警告难解生育困境

中国年度全国人大会议于3月5日正式开幕，总理李强发表政府工作报告，在长达一小时、逾1.7万字的演讲中，关于“发放育儿补贴”和“普惠托育”政策的短短一句话，却在社交媒体上引发热烈讨论。许多网民疾呼“养娃难、快落实”，但也有人质疑“补贴资金从何而来？”对此，一位人口专家直言，各国经验显示，洒币救生育率是个“无底洞”，且收效甚微，中国须找对病根，即年轻人失业、女性晚婚晚育和教育成本太高等问题，才能稳生育。 李强在政府工作报告中表示，中央政府将“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。”短短不到40字的话语迅速登上微博热搜，截至当日晚间8点，相关话题阅读量突破1.3亿。 中国网民吐苦水：养娃太费钱 中国网民也纷纷留言呼应，其中，多数人一面倒支持，还大呼“快落实”，因为“养娃贵”或教育成本太高。 例如，安徽网民“这向日葵怎么不向阳”留言称：“感谢政府，希望政策能早点出来，现在育儿成本太高了。” 另一名安徽网民“潇洒小姐_SweenH”也附和并写道:“支持！尤其是幼托！产假结束后没人带娃，真的不知道该怎么办！” 贵州网民“长长长678”也说:“赶紧通过，现在养个娃太费钱了。” 辽宁网民“祝千棠的微博”则将补贴和生育画上等号，她留言称，“赶快落实，这就要二胎。” 还有人开始比对起各城市的公私立托育开销。 广东网民“用户6249217560”留言表示，她刚供完小孩念幼儿园的费用“花了10万(人民币)”，引发其他网民猜测这应是私立托育的费用水准，因为其他网民对帐的结果，公托每月不过数百至一千上下人民币的水平，即便也有人抱怨，公办幼儿园学位太少、“根本挤不进”。 例如，福建网民“_Lasia丶”说，当地“午托一学年3340(人民币)，没午托3070(人民币)一学年，包括早点、午饭还有午后点心。” 山东网民“元元LLe”则回复称:“这么便宜，我们上的公立一个月都得950(人民币)左右。” 广东网民“小曲调万岁”则留言写道：“我们这保教费都要1200(人民币)了，还要伙食费加其他，最少1500(人民币)一个月。” 相较于多数人热烈拥抱政府出台育儿补贴等“组合拳”政策，有一部分人则不以为然、甚至持怀疑的态度。 例如，浙江网民“我不喜欢这世界_无感”和云南网民“废柴白痴”异口同声地问：“落地是很好”但“钱从哪来？” 还有人抱怨，就算九年义务教育免学费，但课后延时费、资料费和课外阅读等各类辅导费越收越多。 因此，黑龙江网民“Sourire”并不乐见生育改革新政，她不满地写道：“课后延时今年还多了一节，越改革花钱越多，适可而止吧。” 家长：育儿补贴“杯水车薪” 一位位于云南昆明的杨性家长也向美国之音抱怨，“在中国的教育成本真的太高了”。 杨先生说，他小孩才小学六年级，虽然是公立免学费，但每年其他辅导等杂费也得花上3万人民币，这在当地算中等开销，因为私立教育的基本开销可能每年超过10万人民币，这还不包括参加各类才艺班的费用。