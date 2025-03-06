财政紧缩下的中国“两会”维稳：疫苗维权者和访民成重点关照对象

每年中国“两会”在北京召开期间，全国各地都会大费周章提升安保级别。不过，在经济不振、财政收入锐减的大环境下，今年当局对于上岗和强制旅游有所取舍，而访民和疫苗维权人士成为重点维稳对象。 中国全国人大会议3月5日在北京开幕。当天傍晚，北京市朝阳区居民钱大龙被当局强制旅游。钱大龙接受美国之音专访时表示，他在三名官方人员陪同下入住广西桂林一家酒店，相信要到“两会”结束后才能返回北京。 钱大龙说：“他们让我选嘛，我就选桂林，住在酒店。玩的时候他们会一起跟着。两会敏感嘛。它们（当局）还是怕我在两会期间会搞点什么。它们可能怕我在北京（向）两会代表找上门，或是记者会找到我家去采访。两会结束后我才能回到北京。” 疫苗维权者钱大龙被当局强制旅游 2021年，钱大龙响应当局呼吁接种科兴新冠疫苗，但他接种第三剂疫苗后身体突然瘫痪。虽然经过调养身体逐步康复，却已元气大伤。 为了讨回公道，钱大龙出院后找打针的医院、居委会等讨说法，却没有下文。其后他把病历分别拿到朝阳疾控中心和朝阳区医学会做鉴定，给出的结果是“偶合”和“无关”这几个字。 出事后，钱大龙失去工作，要靠失业金和妻子的工资维持生计和应付医疗开支。他说，曾先后向中纪委、中国国家信访局、政府热线等问责，可是各个部门都推诿责任。 去年，钱大龙联合其他一些接种新冠疫苗后疑似出现后遗症的人士曾计划到北京“两会”现场递交《倡议书》，呼吁建立新冠疫苗伤害保障救助机制，却因此连续两年在“两会”期间被当局上岗管控，失去人身自由。 钱大龙说：“一名警察加两个保安或是社区的工作人员。一个班三个人。有两个班。每天白天一个班。他们早上七点到晚上七点，然后晚上七点到早上七点。他们出门要跟着我走，而且不能去敏感地区。接电话的话，可能我的手机是被监控的。在北京昌平有一位刘燕也被上岗了。其他地方也有(疑似疫苗受害者)被上岗，像湖北荆州的何赐祥。” 钱大龙谴责当局对疑似疫苗受害者采取严厉维稳措施，让他们再度失去向“两会”代表递交《倡议书》的机会。 钱大龙说：“我觉得他们是非法限制人身自由，也不给我们维权申诉的机会。我们希望‘两会’代表会听到我们的声音。它们把人给解决了，却不让人发声，不解决根本问题。” 上海基层政府倾巢而出北京截访 每年中国“两会”期间，上海都被当局视为维稳“重镇”。上海异议人士宋嘉鸿接受美国之音采访时表示，据他观察，今年上海当局在北京的截访工作明显加强，可能有多达一千人加入维稳行列。 宋嘉鸿说：“上海的郊区是三级政府：镇政府、区政府、市政府，还有市中心的区政府和市政府。整个上海市有216个基层单位，平均五个人一个单位。到北京截访(每单位)起码会有十个人，所以五个人是很保守的数字。这(加起来)也有将近一千个人了。” 宋嘉鸿说，自上海进入“维稳模式”以来，至少已有12名访民被当局羁押，失去自由的包括五名年过70的长者。 宋嘉鸿说：“80%是从北京抓回来的。有三、四个人是从家里抓出去的。(它们被带到)上海的旅馆、酒家、农家乐。政府还花钱，针对每个人派出六到八个人，24小时看住他们。信访部门不作为，不给你解决问题。(访民)没有办法，唯一的办法就是上北京。按照老规矩，两会有人大代表向访民讲话的。现在这个老规矩都取消了。” 根据宋嘉鸿的说法，不让访民上京是上海市基层政府的首要任务。为了达到目的，当局不惜利诱访民，承诺向同意不上访的民众派钱，金额更高达一万元人民币。 地方财政紧绌影响“两会”维稳 “八九学运”领袖季风一直是地方政府的重点维稳对象。去年“两会”期间，当局强制他离开家乡贵州到外地旅游。一名熟悉季风情况并要求匿名的当地异议人士对美国之音表示，过去半年，季风一直在北京市郊居住，但近日当局以协助办理生活费为由，要求他在“两会”召开期间留在贵州。 这名异议人士估计，当局今年不安排季风出外旅游与地方政府财政紧绌有关。