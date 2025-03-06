溫哥華戶外旅遊展 探險無限 夢想啟航 【新唐人北京時間2025年03月06日訊】近日，加拿大溫哥華舉行的戶外冒險與旅遊展，展示了最新的戶外裝備和冒險旅遊目的地，一起來看一下。 隨著春天的到來，許多人開始計劃下一次冒險，在這次戶外旅遊展上，超過250家展商展示了豐富的資源和旅行建議，並提供了關於旅行和戶外探險的精彩講座和實用技巧。 參展商Kent Phillips：「我剛從厄瓜多的加拉帕戈斯群島回來，那裡有不可思議的野生動物和鳥類，是真正的探險，真正的小船探險旅行。」 參展商Jackie Storry：「我們的徒步探險活動是與北極熊同行的，全程以步行方式接近它們。感受獨特而奢華的探險之旅。」 育空地區荒野旅遊協會主席Kalin Pallett：「無論你熱衷於探索文化與歷史遺跡，還是渴望深入未被開發的原始大自然，這裡（育空地區）都能滿足每個人的期待。」 悠閒的旅程或許少了些刺激與挑戰，而展會上展示的各種新裝備，則為旅行愛好者們提供了更加輕鬆便捷的旅行體驗。 參展商Ryan：「基本上，你的想象力有多大，功能就有多大。這款帳篷開合迅速。下雨了，你也能避開蚊蟲，平整舒適，收放還非常快捷。在另一側，我們有獨木舟支架，這是一款自助式獨木舟架，安裝非常簡便。」 各式各樣的旅行路線和實用資訊為人們帶來無限靈感，也呈現了創新的旅行理念。 參展商Rino Falvo：「現在，人們可以把徒步旅行作為一種休閑方式，把美食、美酒和文化與徒步旅行結合在一起。」 新唐人電視台記者林熙、舒璨加拿大溫哥華採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/05/a103964537.html