廣東18歲女沒戶口 跟隨母親流浪街頭（視頻） 【新唐人北京時間2025年03月06日訊】近日，廣東一對母女流浪街頭的視頻引發關注。18歲的女兒從小跟著母親流浪，因為是黑戶，無法租房，也無法上學。 39歲的外賣員「楊志傑」持續在社交平台發布這對流浪母女的視頻，希望引起社會關注。 視頻中顯示，在深圳街頭的一個角落，地上鋪著紙殼，一個年輕女孩睡在紙殼上，周圍都是撿來的廢棄塑料瓶等一些雜物。 這些廢品是女孩媽媽在垃圾桶撿的，她精神似乎有點不太正常，每天靠撿廢品賣一點錢，買一點吃的。 據「楊志傑」介紹，有網友提供信息說，女孩媽媽來自廣西靖西市吞盤鄉吞甲村，是越南人，這個女孩也是從越南帶過來的。女孩媽媽嫁給了一個中國男子，還生了一個兒子，後來被賣到福建。 據悉，女孩媽媽49歲，女孩今年已經18歲，她們在廣州、深圳等多個城市流浪過。這個從小跟隨母親四處流浪的女孩，面容姣好，皮膚白淨，眼睛大而明亮。 女孩喜歡玩手機，因為她是黑戶，既沒有辦法上學，也沒有辦法租房子住，女孩認字全靠撿來的舊手機，最擅長的就是用外賣App找免費試吃。 半年前，「楊志傑」送外賣時看到這對母女睡在馬路邊。第二天他特意多買了一份腸粉，送來給母女二人。之後，他經常給他們送飯吃，買衣服、鞋子等物品。 據悉，「楊志傑」來自陝西，在深圳跑了八年外賣，送外賣賺的錢只夠他在城中村租一個單間住，但他卻一直幫助這對流浪母女。 不久前，他把這對母女接回自己的小屋，三人擠在10平米的出租屋裡。但是只住了十天，母女倆又回到廣州街頭流浪。 3月2日，「楊志傑」在廣州拍攝視頻說，「她們兩個又來馬路邊住了，在我那裡住了十天，住不下去了，說住的好煩，又來馬路邊住了，真的是沒辦法沒辦法。」 他表示，自己一直拍攝這對流浪母女的視頻，就是希望有好心人能夠收養這個女孩，給她上戶口，讓她過上正常的生活。她已經長大成年了，不想看到她這樣跟著母親繼續流浪街頭。 這對流浪母女的遭遇引發網友熱議，有網友說：「現在這社會還會有黑戶呢，搞不懂，還十幾年都是這樣了。」 也有網友質疑：「社區救助部門人員去哪了？這麼多年。」 還有網友嘲諷說：「廣州天河南黨群服務中心門口晚上都有流浪漢在那睡覺，去哪了？就在門口都不管，還能指望什麼。」 在中國有許多沒有戶口的人，中共政府一直通過戶籍制度控制老百姓，沒有戶口簡直是寸步難行，乘坐交通工具、租房、住酒店、上學等都需要戶口證明。 此外，近年來隨著中國經濟下滑，失業率飆升，許多人找不到工作，被迫在大城市裡流浪。中國社交平台上流出許多視頻，很多城市都有大批住在橋洞，或者在公園、馬路邊露宿的流浪者，令人唏噓。 有網友指責，中共對非洲國家捐贈巨額資金，而自己的國民卻沒有容身之地。