罕见热带气旋将登陆澳大利亚东部 数百万民众做好应对准备

星期四(3月6日)，热带气旋阿尔弗雷德(Alfred)在澳大利亚东海岸停滞，政府关闭了机场、学校和公共交通，同时居民们储备物资，并用沙袋加固房屋四周，以防二级风暴来袭时可能带来的洪水。 根据气象局最新信息，风暴很可能于星期六早上在澳大利亚第三大城市布里斯班附近登陆，先前的预测是在星期五早些时候登陆。 气象局表示，这场风暴的破坏范围将延伸到昆士兰州和新南威尔士州的边境地区，带来暴雨、洪水和破坏性强风。 官员们称，阿尔弗雷德热带气旋对布里斯班来说是一次“非常罕见的事件”。人口约270万人的布里斯班上次遭受热带气旋袭击是在半个多世纪前的1974年。1990年和2019年则曾险些遭受热带气旋袭击。 新南威尔士州州长柯民思(Chris Minns)对记者表示：“阿尔弗雷德现在就像一个完全不受欢迎的客人。它告诉我们它会迟到，但会停留更久。” “不幸的是，这意味着我们社区遭受破坏的时间，包括暴雨、强风、巨浪，将比我们原本预计的要更久。” 星期四，风暴警报涵盖了东北海岸500多公里(311英里)的区域，热带气旋掀起的巨浪侵袭海滩，官员敦促洪水易发地区的居民尽快撤离。 澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)表示，国防部队随时准备支援紧急服务。 澳大利亚气象局预报员迪安·纳拉莫尔(Dean Narramore)表示，天气系统带来的暴雨已经淹没了一些地区。 纳拉莫尔说，热带气旋的停滞可能导致“暴雨持续时间更长，尤其是在新南威尔士州北部”，进而引发威胁生命的山洪暴发。 新南威尔士州居民萨拉·罗伯逊(Sara Robertson)和她的家人在风暴来临前，将他们所有的贵重物品，从乡村小镇穆威伦巴的家中搬到了一家汽车旅馆。 “我很高兴我们多得到了一些喘息的时间，今天感觉非常疲惫，我们仍有很多事情要做，”罗伯逊在把电脑和电子设备搬进汽车旅馆后告诉澳大利亚广播公司(ABC)。 昆士兰州东南部5000多处房产和新南威尔士州北部数千处房产断电，官员警告称，随着风速增加，停电情况会更加严重。 布里斯班机场于星期四当地下午4时左右暂停运营，所有进出客运航班都暂停，直至另行通知。但航站楼将保持开放，以确保紧急医疗服务或国防行动需求。 澳洲航空(Qantas Airways)表示，其从布里斯班出发的国际航班将暂停至星期六中午，国内航班将暂停至星期日上午。