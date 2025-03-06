全球最佳退休國家年度排名出爐 荷蘭第一 【新唐人北京時間2025年03月07日訊】很多人可能想在退休後去國外旅行、培養新的愛好、與家人共度時光等等。而這一切都需要有一個前提，那就是不必擔心囊中羞澀，也不必為健康保險問題過慮。 但很多時候，退休人士沒有足夠的錢來養活自己，更不用說實現晚年的願望了。生活成本危機、通膨和利率上升等持續存在的經濟擔憂，只會加劇這種情況。因此，一個國家的退休收入制度顯得尤其重要。 美世（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA Institute）全球退休金指數最近發布的一項研究顯示，荷蘭憑藉其可持續的退休收入體系，再次成為最佳退休國家。 去年，荷蘭把第一名的位置讓給了冰島，在美世CFA協會2022年全球退休金指數中排名第二，總體評分為A，得分為84.6。然而，根據2023年報告，荷蘭以85.0的總得分取代冰島重新回到榜首，緊隨其後的是冰島和丹麥，總體指數分別為83.5和81.3。 這些國家都有一個共同特點，那就是擁有一流、健全的退休收入體系。退休人員擁有良好的福利，並且永續性和完整性都很高。 值得一提的是，美國在此次排名中得分為C+，排在其它一些主要經濟體之後，位居第22名。 報告中對美國制度提出的一些改進建議包括引入進一步限制，阻止人們在退休前動用退休金。另一項措施是「提出一項要求，將部分退休福利視為收入來源」，並改善福利融入退休生活的方式。 英國領先美國，得分為B，位列瑞典之後，與加拿大、新西蘭和德國並列第十。這意味著該系統設置良好，但仍有改進空間。 該研究仔細審查了從政府支持、經濟成長到監管措施等各種因素，作為排名的依據，涉及全球47個退休制度。 以色列在本年度排名中緊隨丹麥，位列第四，超過排名第五和第六的澳大利亞和芬蘭。 研究發現，儘管平均指數值較前一年有所改善，但全球退休制度面臨前所未有的挑戰。新研究也強調，通貨膨脹削弱了人們對退休基金長期提供充足福利的信心。 （轉自大紀元/責任編輯：李紅） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/03/07/a103964975.html